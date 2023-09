In seiner neuen Funktion beim US-amerikanischen IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Cognizant Technology Solutions verantwortet Bieler von Zürich aus die Geschäfte und das Wachstum in der Region. Nach seiner Zeit bei Microsoft trat er in den vergangenen Jahren vor allem als Investor und Vorstandsmitglied bei Unternehmen wie Partners Group, Apavari Software, Journee Technologies und Alterco in Erscheinung. Er verfügt über umfangreiche internationale Expertise in der wettbewerbsintensiven ITK-Branche.

Anerkannter Manager und IT-Experte

Bieler kann auf jahrelange Erfahrung in führenden Positionen zurückgreifen, insbesondere in den Bereichen SaaS, FinTech und E-Commerce sowie in den Domänen Strategie, Vertrieb, Betrieb und Marketing. Für Microsoft leitete er die Sparten Enterprise & Partner Business sowie Consumer Business und stand zuvor unter anderem in Diensten von Unwire, Telefonica, PayPal und Logitech.

"Es ist eine aufregende Zeit, diese Rolle bei Cognizant zu übernehmen", erklärt Gregor Bieler, Head of Central Europe bei Cognizant. "Die Region Central Europe kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zurückblicken. Es ist mir eine Ehre, eine so starke und dynamische Region zu leiten und das Wachstum von Cognizant voranzutreiben."