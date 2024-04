Haufe X360 ist es gelungen, zwei bisher exklusive Sage-Partner für sich zu gewinnen, die System AG @data Software GmbH und die express Cloud Solutions Germany GmbH.

Die System AG @data Software GmbH wurde 1990 gegründet (damals noch als System GmbH). Im Laufe der Zeit hat der IT-Dienstleister einige Wettbewerber aufgekauft, unter anderem die @data Software GmbH, so kam auch der neue Firmenname zustande. Bereits seit 1995 ist die System AG als Sage-Partner aktiv, 2023 kam nun mit Haufe X360 ein weitere ERP-Lieferant dazu. Das Unternehme ist mit sieben Niederlassungen in Westdeutschland vertreten

Mit der express Cloud Solutions Germany GmbH aus Waiblingen bei Stuttgart gewann Haufe ein weiteres, bisher auch ausschließlich als Sage-Reseller agierendes, Partnerunternehmen dazu. Außerdem akquirierte Haufe X360 2023 auch noch Reseller ProX Solution GmbH und Te-Mo Service GmbH. Für den Softwarehersteller aus Freiburg ist das ein echter Erfolg, denn nach seiner Beobachtung können alle neuen Partner Erfolge bei der Implementierung von ERP-Systemen nachweisen.

Express-Geschäftsführer Andreas Gürsch erklärt, warum er nun auch Haufe X360 seinen Kunden anbieten möchte: "Wir liefern individuelle Lösungen an unsere mittelständischen Kunden. Diese Kunden benötigen ganz spezifische Anpassungen, sei es die Anbindung weiterer Systeme oder spezielle Prozesse, die nicht dem Standard entsprechen. Das hat Haufe X360 verstanden, denn es ist Teil der überzeugenden Kombination, die wir bei Haufe bekommen: Acumatica als globaler Innovationstreiber im Hintergrund und Haufe X360 als Experte für den deutschen Mittelstand."

