Hornetsecurity hat sein Angebot rund um Microsoft 365 erweitert. Neben den schon länger verfügbaren Backup- und Security-Optionen baut Hornetsecurity das zuletzt vor allem um Compliance-Module aus. Dazu gehören schon ein E-Mail-Archiv sowie eine Signatur- und Disclaimer-Service. Jüngster Neuzugang ist mit dem "365 Permission Manager" eine Möglichkeit zur zentralen Verwaltung von Berechtigungen, der Durchsetzung von Compliance-Richtlinien und der Überwachung von Verstößen innerhalb von Microsoft-365-Umgebungen.

Das Tool erleichtert im Bedarfsfall die Nachverfolgung der Zugriffe von Mitarbeiter auf Micrsoft-365-Sites, -Dateien und -Ordner. Zudem werden fragwürdige Freigabeberechtigungen vermieden. "So trägt der 365 Permission Manager zum Schutz wichtiger Unternehmensdaten bei und stellt sicher, dass die Benutzer im Umgang mit diesen im Einklang mit den Anforderungen des Chief Information Security Officer (CISO) handeln", teilt Hornetsecurity mit.

Das sei vor allem vor dem Hintergrund der zunehmend alltäglichen Remote-Arbeit wichtig. Wie eine aktuelle Studie von Hornetsecurity zeigt, haben fast drei Viertel (74 Prozent) der Remote-Mitarbeiter Zugang zu vertraulichen Daten haben. "Der Anstieg hybrider Arbeitsmodelle unterstreicht die fundamentale Bedeutung eines zuverlässigen 365-Permission Managers für Administratoren und CISOs, mit dem der Zugriff auf Unternehmensdaten durch Unbefugte verhindert wird", erklärt der Anbieter.

Das entsprechende Produkt von Hornetsecurity helfe Administratoren, Compliance-Richtlinien festzulegen und deren Durchsetzung zu überwachen. Das gelte sowohl für interne als auch externe Vorschriften und Richtlinien für die Freigabe von Sites, Dateien und Ordnern. Zum Einstieg offeriert Hornetsecurity eine kotsenlose Testphase. Dabei und auch später im Betrieb können Kunden entweder auf vorgefertigte Best-Practice-Richtlinien zurückgreifen oder individuell definierte Compliance-Richtlinien anwenden.

Das Tool macht zudem die Verwaltung zudem für Administratoren und Site-Besitzer reibungsloser und effizienter. Zum Beispiel erhalten die täglich eine täglich eine Übersicht über kritische Berechtigungsänderungen in ihrem Tenant und werden darüber benachrichtigt, welche Sites, Dateien und Ordner neu für "Jeden" oder anonyme Benutzer oder Gäste außerhalb des Unternehmens freigegeben wurden. Außerdem lassen sich auch eine bestimmte Gruppe oder einzelne Benutzer auswählen, um eine vollständige Liste aller Sites, Dateien oder Ordner zu erhalten, auf die die Zugriff haben.

"Der neue 365-Permission-Manager von Hornetsecurity versetzt CISOs, Administratoren sowie Security- und Compliance-Manager in die Lage, M365-Berechtigungen effizient zu kontrollieren", sagt Olaf Petry, CISO von Hornetsecurity. "So kann verhindert werden, dass sensible Daten in die falschen Hände geraten."

Mehr zum Thema

Hornetsecurity setzt auf Immutable-Cloud-Speicher

Markus Todt wird Country Manager Österreich bei Hornetsecurity

Hornetsecurity informiert Partner

Ergänzende Lösungen rund um Microsoft 365