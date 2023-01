Markus Todt ist jetzt Country Manager Österreich bei Hornetsecurity. Der gebürtige Österreicher war zuletzt fast vier Jahre Country Manager Österreich bei Lancom und bringt insgesamt gut 25 Jahre Erfahrung im IT-Security Umfeld mit. In der Zeit war er war unter anderem für das Business Development bei Infinigate in Österreich zuständig sowie als Channel Account Executive bei Sophos tätig. Bei Hornetsecurity soll er sich um den Ausbau des Netzwerkes an regionalen Vertriebspartnern, die Partnerbetreuung und die Umsetzung des Partnerprogramms kümmern.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nun mit Markus Todt einen sehr erfahrenen und hervorragend vernetzten Country Manager, Channel-Experten und Business Developer gewinnen konnten", sagt Alexander Spaller, Vertriebsleiter DACH bei Hornetsecurity. "Mit seiner Erfahrung, Expertise und seinem Werdegang ist er die ideale Besetzung dieser Position, um den Ausbau unseres Distributoren- und Partnernetzwerkes in Österreich voranzutreiben."

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, wir haben uns viel vorgenommen für den österreichischen Markt", verspricht Todt. "Wir werden unsere Partnerlandschaft strategisch weiterentwickeln und gleichzeitig unsere bestehenden Partner mit Hornetsecurity noch erfolgreicher machen."

Erste Möglichkeit sich den Partnern vorzustellen, hat Todt am 24. Januar. Dann findet in Wien der erste Partner-Stammtisch von Hornetsecurity in Österreich statt. Neben Markus Todt wird auch DACH-Vertriebsleiter Alexander Spaller anwesend sein. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr, eine Anmeldung ist bei Celina Kranich (kranich@hornetsecurity.com) möglich.

Mehr zu Hornetsecurity

Teamdrive führt Hornetdrive weiter

Hornetsecurity informiert Partner

Hornetsecurity übernimmt Backup-Spezialist Altaro