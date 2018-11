Künstliche Intelligenzen (KI) beeinflussen immer mehr IT-Bereiche. Nun ist auch der Enterprise Storage an der Reihe. So verspricht etwa Milan Shetti, General Manager von HPE Storage, den Kunden, die intelligente Speicher des Anbieters nutzen, dass sie sich "keine Sorgen über ihre Infrastruktur machen" müssen. KI soll den Aufwand für die Verwaltung der Storage-Infrastruktur "so gering wie möglich halten". Entstehende Probleme würden damit besser vorhergesagt und verhindert. Nach Angaben von Shetti lassen sich die Betriebskosten damit um bis zu 79 Prozent senken.

HPE hat mit Memory-Driven Flash außerdem eine neue Speicherklasse vorgestellt, die die Leistung von 3PAR und Nimble Storage um bis zu 50 Prozent beschleunigen soll. Die technische Grundlage der neuen Angebote sind Storage Class Memory (SCM) sowie NVMe (Nonvolatile Memory Express). Laut HPE reduzieren sich mit Memory-Driven Flash die Latenzzeiten um die Hälfte. Die eingebaute Intelligenz soll unter anderem eine Echtzeitverarbeitung von Latenz-empfindlichen Applikationen bieten sowie gemischte Workloads optimieren.

Die Neuerungen werden es den Kunden laut HPE-Manager Shetti ermöglichen, "sich darauf zu konzentrieren, mehr aus ihren Daten herauszuholen". Bereits ab dem kommenden Monat soll Memory-Driven Flash für 3PAR verfügbar sein. Ab 2019 dann auch für Nimble Storage.