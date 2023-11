Der chinesische IT-Riese Huawei, der im ersten Halbjahr 2023 mehr als die Hälfte seines Umsatzes von über 42 Milliarden US-Dollar im Bereich ITK-Infrastruktur verdiente, hat die All-Flash-Lösung OceanStor Pacific 9920 vorgestellt. Darüber hinaus will das Unternehmen neue NVMe-Palm-SSDs mit Kapazitäten von bis zu 30,72 TByte auf den Markt bringen.

Verarbeitung unstrukturierter Daten

Beide Produkte sind auf Rechenzentren ausgelegt, wo sie vor allem die Analyse unstrukturierter Daten beschleunigen sollen. Letztere werden nach Angaben von Huawei bis 2030 rund 80 Prozent der weltweit erzeugten Daten ausmachen. Ihre Speicherung werde bis zu 30 Prozent des Energieverbrauchs in den Datenzentren benötigen. Letztlich führe daher kein Weg an sparsamen und zugleich leistungsstarken Flash-Speichern vorbei, so Huawei.

Die neue Storage-Lösung OceanStor Pacific 9920 erreicht laut Hersteller bis zu 800.000 IOPS und Geschwindigkeiten von bis zu 20 GBit/s je Knoten. Die Kosten liegen dabei laut Huawei nicht höher als bei vergleichbaren klassischen Lösungen. So nutze OceanStor Pacific 9920 spezielle Techniken zur Datenreduzierung, eine höhere Anzahl von SSD-Layern sowie QLC/PLC-Granulat (Quad Level Cell, Penta Level Cell), um den Preis einzelner SSDs und die Gesamtkosten zu senken. Die Zuverlässigkeit liege trotzdem bei 99,9999 Prozent.

Pro zwei Höheneinheiten (HE) hohem Gehäuse liegt die Kapazität der OceanStor Pacific 9920 zwischen 38,4 und 92 TByte. Pro Knoten beziehungsweise Gehäuse lassen sich bis zu 12 primäre Speicherlaufwerke im 3,5-Zoll-Format unterbringen. Der maximale Arbeitsspeicher liegt bei 512 GByte RAM. Angetrieben wird die OceanStor Pacific 9920 von zwei Huawei-Kunpeng-920-Prozessoren. Ans Netzwerk angeschlossen werden kann das System mit bis zu 100 Gigabit/s.

Die ebenfalls erhältliche OceanStor Pacific 9950 benötigt fünf HE, kann dafür aber bis zu 614 TByte Daten aufnehmen. Huawei geht davon aus, dass die Gesamtbetriebskosten der All-Flash-Lösungen in fünf Jahren denen von HDDs entsprechen und dann einen 1:1-Kapazitätsersatz ermöglichen.