Die Idicos GmbH ist ab sofort deutscher Partner und Reseller für Runecast, den führenden Anbieter für Compliance-Auditierung und Sicherheitsvalidierung in für vSphere-Umgebungen des Herstellers VMware. Wie die Badener weiter mitteilen, habe Runecast in zuletzt viele positive Berichte von Kunden und Bloggern erhalten. Ihr Analyzer sichere die Investition in VMware durch Zeit- und Geldersparnis.

Die Lösung der Briten ist eine proaktive Verwaltungslösung für VMware vSphere, die aus einer Open Virtual Appliance (OVA) bereitgestellt werden kann. Sie kombiniert das Wissen der gesamten VMware Knowledge Base mit der Erfahrung von Runecast und analysiert automatisch die Infrastruktur gegen die daraus gewonnenen Vorgaben. Dadurch können Sicherheitslücken, Konfigurationsfehler oder eine Missachtung der veröffentlichten Best-Practice-Leitfäden aufgespürt werden bevor sie Systemausfälle verursachen.

"Idicos ist das perfekte Beispiel eines idealen Anbieters unserer Lösung", ergänzt Ched Smokovic, Mitgründer und Vice-President Sales von Runecast. "Als anerkannte VMware-Experten in Deutschland haben die Kollegen dort einen Fokus auf Produkte, Beratung und Dienstleistung und sind so für uns eine hervorragende Repräsentanz auf dem deutschen Markt."

"Wir sind als Enterprise Partner von VMware immer bestrebt, den jeweils besten Vertreter einer jeden Lösungskategorie für unsere Kunden bereit zu halten. Daher freuen wir uns besonders, unser Portfolio im VMware-Ökosystem mit Runecast zu erweitern", sagt Dr. Michael Melter, einer der Geschäftsführer von Idicos. "Durch mehr als 15 Jahre Erfahrung mit VMware kennen wir den Wert eines proaktiven Analysewerkzeugs zur Sicherung der Compliance einer vSphere-Infrastruktur bei unseren Kunden sehr genau. Daher freuen wir uns, ihnen mit Runecast das passende Werkzeug anbieten zu können."

Eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Runecast gibt es nach einer Registrierung unter diesem Link. (KEW)