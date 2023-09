Auf einer Standfläche von 590 m2 haben gleich 16 bei Infinigate gelistete Security-Hersteller Platz gefunden, unter anderem: Bitdefender, Forcepoint, HPE Aruba, N-able, SonicWall, Trellix (ex McAfee & Fireyey), Yubico und andere. Möglich gemacht hat dieses Engagement natürlich auch die Zusammenlegung der bisher getrennten it-sa-Messestände von Infinigate und Nuvias.

Vom Dienstag dem 10. bis Donnerstag, den 12. Oktober gibt es auf dem it-sa-Stand von Infingate (Halle 7, Stand 7-423, 7-435, 7-431 und in Halle 6, Stand 6-145) ein buntes Programm aus Vorträgen, Demos, Experten-Talks und Diskussionsrunden. Wer möchte, kann sich für einen Plausch mit Vertretern des VADs und dessen Lieferanten in die gemütlich Lounge- oder in den Bar-Bereich zurückziehen. Am Dienst den 10. und am Mittwoch den 11. Oktober lädt Infinigate außerdem zu den traditionellen Standpartys (ab 18:00 Uhr) ein.

Neben dem zentralen Thema "Security Awareness" wird sich Infinigate au der it-sa schwerpunktmäßig auch mit NIS2 und OT (Operational Technology) befassen. Reseller können sich in Nürnberg von Experten zu den aktuellen NIS2-Anforderungen und zu der Umsetzung dieses Gesetzes beraten lassen. Auf dem Stand gib es einen mobilen "NIS2-Quick-Check", um festzustellen, wo für die IT-Security-Dienstleister noch Nachholbedarf besteht.

Robert Scicolone, Geschäftsführer von Infinigate Deutschland und Österreich, freut sich bereits auf die Reise nach Nürnberg, weil seiner Meinung nach die diesjährige it-sa besser beucht sein dürfte als im Vorjahr: "Gemeinsam mit unseren Herstellerpartnern wollen wir auf dem größten Messestand ein klares Signal setzen. Damit zeigen wir sowohl unser Wachstum als auch unsere steigende Bedeutung beim Thema Cybersecurity im Markt".

Co-Geschäftsführer Helge Scherff ergänzt: "Als ´Home of Security´ ist die it-sa für uns ein Pflichttermin, um Experten, Entscheidern und IT-Sicherheitsbeauftragten aus den verschiedenen Wirtschafts- und Industriezweigen einen Überblick über die enorme Bandbreite unserer Hersteller und unsere Services zu geben."

"Nach den Zusammenschlüssen mit Starlink, Vuzion und Nuvias bietet die it-sa eine großartige Bühne, die IT-Security-Community an unserer gemeinsamen Zukunft als Cybersecurity Powerhouse für die gesamte EMEA-Region teilhaben zu lassen. Mit unserem erweiterten Portfolio sind wir in der Lage, unseren Partnern Mehrwerte zu bieten, die den enorm gestiegenen Herausforderungen der Branche Rechnung tragen", betont Andreas Bechtold, Europa-Chef der Infinigate Group.



