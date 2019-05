Infinigate vertreibt in Deutschland nun die Produkte von Wallix, einem französische Anbieter für Privileged Access Management (PAM). Der VAD hat damit eine europäischen Lösung für das zunehmend nachgefragte Segment im Angebot. Wallix ergänzt die bereits von Infinigate vertriebenen Produkte für Identity Management (Gemalto und HID Global) sowie Single Sign-on (Entrust Datacard).

Mit Wallix lassen sich gezielt Accounts mit umfangreicheren Zugriffsrechten - etwa von Administratoren - absichern. Die sind wegen ihrer weitreichenden Möglichkeiten verstärkt ins Visier von Angreifern geraten. Außerdem ist bei ihnen das Potenzial für unbewussten Missbrauch besonders hoch. Um für die Benutzung und Kontrolle dieser Nutzerkonten rechtliche Anforderungen und Compliance-Richtlinien durchzusetzen, reichen allgemeine Lösungen zur Nutzer- und Rechteverwaltung oft nicht aus. Daher drängen seit einiger Zeit immer mehr Spezialanbieter auf den Markt.

"Mit dem umfangreichen Security Know-how von Infinigate schließen wir uns mit dem besten Partner zusammen, um unsere Privileged Access Management (PAM)-Lösungen für deutlich mehr Unternehmen in unseren wichtigsten deutschen Märkten verfügbar zu machen", erklärt Stefan Rabben, Area Sales Director DACH & Eastern Europe bei Wallix. Das Unternehmen hat eine Niederlassung in München und derzeit elf Mitarbeiter in der DACH-Region.

Seit kurzem zählt dazu auch Doris Fiala. Sie kam im März 2019 als Channel-Managerin für den deutschsprachigen Raum zu dem Unternehmen. Davor war sie bei Logpoint als Channel Managerin für Central EMEA zuständig. Sie bringt insgesamt 20 Jahre Vertriebserfahrung in der IT-Security-Branche mit und verantwortet bei Wallix den Auf- und Ausbau der deutschsprachigen Vertriebspartner.

Andreas Bechtold, Geschäftsführer von Infinigate Deutschland, bezeichnet Wallix als etablierten Anbieter, wenn es um den Schutz und die Kontrolle von privilegierten Nutzerkonten geht. "Die bestehenden Technologiepartnerschaften von Wallix mit vielen IT-Herstellern machen den Vertrieb der Wallix-Lösungen sehr interessant für den weit entwickelten deutschen Markt." Insbesondere sei dabei die Technologiepartnerschaft mit Gemalto zu nennen, dessen Portfolio durch das von Wallix ideal ergänzt werde.