Infoblox hat Ashraf Sheet zum Director of Channel for Europe, Middle East and Africa (EMEA) befördert. Er war zuletzt Regional Director of Middle East & Africa (MEA) bei dem Unternehmen. Sheet tritt die Nachfolge von Darryl Brick an, der das Unternehmen Ende Juli verlassen hat.

"Seit Ashraf vor sechs Jahren zu uns kam, war er bei der Entwicklung unseres Channel-Geschäfts in MEA äußerst erfolgreich", sagt Cherif Sleiman, Senior Vice President International Business bei Infoblox. "Ashraf ist nicht nur ein versierter Vertriebsleiter, sondern er sorgt auch dafür, dass die Vertriebskanäle optimal genutzt werden und arbeitet dafür eng mit Sales, Marketing, Business Development und anderen funktionsübergreifenden Teams zusammen."

Auf der neu geschaffenen Position des Leiters des Channel-Teams auf Europaebene soll Sheet nun das Wachstum in dieser voranbringen. Dazu will er neue Marktsegmente erschließen. Ein Schwerpunkt wird die Unterstützung der bisherigen Partner beim Wandel des Infoblox-Portfolios hin zu SaaS sein. Daneben sollen weitere Vertriebspartner gewonnen werden, um im Markt breiter auftreten und mit mehr Kapazitäten agieren zu können. Hauptaugenmerk lieg hier auf Partnern, die sich auf Cloud und IT-Sicherheit spezialisiert haben.

Stephan Berner, CEO der Help AG, einem wichtigen Partner von Infoblox, sieht Aktionen positiv und freut sich auch über die Ernennung von Sheet, mit der er bisher schon zusammengearbeitet hat: "Infoblox ist ein führender Anbieter von Core Networking und Cybersecurity Lösungen. Das hilft uns bei Endkunden natürlich enorm. In Gesprächen über Anforderungen für die digitale Transformation und Remote-Arbeit können wir so direkt punkten." Ashraf Sheet hat Berner zufolge "klare Geschäftsprinzipien, die auf Engagement, Zusammenarbeit und Vertrauen basieren. Partner wie uns hat er in den letzten Jahren dabei unterstützt, unser Geschäft erheblich auszubauen."

Seit Herbst 2019 ist Renold Gehrke als Channel Manager CEUR für die Betreuung der Infoblox-Partner auch in Deutschland zuständig. Er wird dabei seit März 2020 von Channel Solution Architect Michael Straschydlo unterstützt. Straschydlo kam von Symantec, wohin er durch die Übernahme von Blue Coat kam. Da war er insgesamt über neun Jahre als Systems Engineer tätig. Erfahrung in der Distribution sammelte er zuvor als Consultant, Trainer und Support-Mitarbeiter bei ADN in Bochum.

Neue Incentives für Partner von Infoblox

Gleichzeitig mit der Ernennung von Ashraf Sheet hat Infoblox für seine Partner neue Incentives, neue Unterstützungsmaßnahmen beim Business Development sowie die Erweiterung seiner Professional Services angekündigt. "Die Channel-Partner von Infoblox haben gute Möglichkeiten, auch während der unsicheren COVID-19-Zeiten weiter zu wachsen. Denn sie können Kunden dabei unterstützen, die Konnektivität und Sicherheit von Remote-Arbeitsplätzen zu verbessern", erklärt Lori Cornmesser, Vice President, Worldwide Partner and Alliance Sales bei Infoblox.

Die Investitionen in den Channel sollen Cornmesser zufolge helfen, Neukunden anzusprechen und die technischen Support-Teams weiter auszubilden. Außerdem investiere Infoblox in ein Team von Business-Development-Spezialisten, das den Partnern helfen, ihr Bestandskundengeschäft auszubauen. Desweiteren wurde das Professional Services Programm erweitert. Qualifizierte Partner und Distributoren haben dadurch nun die Möglichkeit, ihre Professional Services Ressourcen auszubauen und zu verbessern.

Im Rahmen der Incentives, die Sheet zum Amtsantritt verkünden durfte, winken Partnern bei der Gewinnung von Neukunden bei deren Meldung über das Deal-Registration-Programm ein zusätzlicher, zweistelliger Prozentsatz des Nettovertragswerts. Außerdem wurde das "Triple-Play-Incentive" erweitert, mit dem Infoblox Partner für Gewinnung von Neukunden belohnt, in dem es gleichzeitig Vertrieb, das Business Development und Marketing unterstützt und wurden zusätzliche Anreize und Treueprämien für Bestandskunden ausgelobt, wenn diese weitere Infoblox-Technologie erwerben. Gerade bei der Einrichtung von Remote-Arbeitsplätzen sieht der Hersteller hier gute Ansatzpunkte für seine Partner.