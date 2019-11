Infoblox hat sein Team in der Central Europe neu aufgestellt und erweitert. Der Anbieter von Appliances für Basisdienste für Netzwerke und Anwendungen wie DNS, DNSSEC und DHCP/IPAM hat dabei zwei bewährten Managern zusätzliche Verantwortung gegeben und zwei weitere neu an Bord geholt.

Frank Ruge kam Ende 2015 als Senior Director Central Europe zu Infoblox. Seit August 2019 ist er nun Vice President EMEA bei dem Unternehmen. Er soll das Infoblox-Team in der Region erweitern sowie die Marktpräsenz ausbauen. Ruge kann dafür auf über 20 Jahre Erfahrung in IT und Marketing zurückgreifen, unter anderem 16 Jahre bei Cisco Systems, wo er 1996 als Systemingenieur begann, aber auch bei einem deutschen Startup für HD-Videokonferenzen.

Ebenfalls einen erweiterten Verantwortungsbereich hat Infoblox Thomas Gerch zugewiesen. Er ist nun Senior Sales Manager für Central Europe. Gerch arbeitet bereits seit 2009 für Infoblox. Er war bisher für den Vertrieb in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.

Neu bei Infoblox ist Renold Gehrke. Als Channel Manager CEUR ist er vor allem für strategische Fokus-Partnerschaften mit Systemintegratoren und Consultancy Partnern verantwortlich. Gehrke bringt in seine neue Aufgabe über 24 Jahren Vertriebserfahrung in der IT-Branche ein. Er war er unter anderem bei Netgear als Sales Manager Consumer & Volume Business, bei Forcepoint als Manager Regional Channel & System Integrator Sales Central Europe und bei Microsoft.

Ebenfalls neu zum Infoblox-Team hinzugekommen ist Felix Blank. Er ist Senior Manager Systems Engineer CEUR. Mit über 14 Jahren Erfahrung im Produktmanagement bei Gateprotect und Secucloud bringt Blank in seine neue Aufgabe umfassende Erfahrungen aus der Praxis ein.

"Die Mischung aus neuen Kollegen und erfahrenen Infoblox-Mitarbeitern schafft eine ideale Ausgangsposition, um den Kunden die Vorteile unserer Produkte noch einfacherer zugänglich zu machen und unseren Kunden und Partnern weitere Mehrwerte für die Transformation der IT zu bieten", sagt Infoblox-Manager Ruge. Durch die Personalveränderungen hätten Kunden und Partnern Zugriff auf noch mehr Expertise auf allen Ebenen.

