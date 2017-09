Mit dem neuen Fachhandelsprogramm der Ingram Micro Distribution GmbH für Fujitsu-Produkte sollen SMB-Reseller richtig durchstarten können. Unter dem Motto "Take Off - Power für den Mittelstand" wird Unterstützung zur Vermarktung von Fujitsu-Produkten angeboten. Von der Partner-Schnellregistrierung bis hin zu Experten-Zertifizierungen mit attraktiven Sonderkonditionen profitieren Neueinsteiger wie bereits aktive Fujitsu-Partner.

Voraussetzung zur Teilnahme an dem 3-Säulen-Programm ist die Registrierung als Fujitsu-Partner. Diese erfolgt mit einer Quickstart-Anmeldung innerhalb von 24 Stunden. Registrierte Partner können sofort von den Sonderkonditionen des Small Deal Coaching (SDC), der kostenfreien Bereitstellung von Demogeräten und dem Education-Programm "Double One" profitieren.

Schnelle Zertifizierungen

Dabei zertifiziert Ingram Micro in nur einer Woche die Teilnehmer zu Fujitsu-Servicepartnern und Select Expert-Partnern. Sind beide Zertifizierungen erfolgreich abgeschlossen, erhalten die Partner zusätzlich attraktive Boni, sowie professionelle Unterstützung bei unvorhersehbaren Serverausfällen oder bei der Leadgenerierung.

"Ziel unseres Fujitsu-Programms Take Off ist es einerseits, unseren SMB-Fachhandelskunden den Einstieg in das vielversprechende Fujitsu-Geschäft zu erleichtern. Andererseits möchten wir sie durch Aufbau von Expertenwissen und der Eröffnung neuer Umsatzfelder durch Services strategisch weiterentwickeln", erklärt Christine Peters, Director Business Unit Fujitsu, Lenovo, Display & Digital Signage, Ingram Micro.

Die Dornacher wollen ihr Fujitsu-Fachhandelsprogramm kontinuierlich ausbauen und mit Aktionen ergänzen. Weitere Informationen finden interessierte Händler unter diesem Link oder per E-Mail hier. (rw)



Ingram-Deutschlandchef Ernesto Schmutter eröffnet die Hausmesse Top 2017.

Die Engel auf der Ingram-Wolke.

Claudia Huber-Völkl (Ingram) überreicht Klaus Timm und Bettina Eberhard einen Award.

Hier demonstriert Ingram die Betätiungsfelder im 3D-Druck.

Beim Messepublikum stoßen die 3D-Druck-Exponate auf großes Interesse,

Gebiss aus dem Drucker: 3D-Drucker-Leiter Rudolf Ehrmanntraut zeigt, was in der Zahnmedizin mit additiven Fertigungsverfahren schon möglich ist.

Ingram macht sich ein Bild von den Resellern von morgen.

Mit Nimesh Davé hat der Distributor seinen weltweiten Cloud-Chef nach München geholt, um die Wichtigkeit des Cloud-Business zu unterstreichen.

Aber auch Hardware-Themen sind nach wie vor wichtig, wie hier am Asus-Stand.

Ingram ist auch bei Speziallösungen, wie hier bei dieser mobilen PC-Station für das Gesundheitswesen, aktiv.

Die Top 2017 ist schon am Morgen gut besucht.

Die Monitorspezialisten Oliver Seeger und Erkan Sekerci von Iiyama.

Als Computer-Flüsterer braucht man auch eine ruhige Hand.

Neu im Ingram-Portfolio: Die AV-Lösungen von Optoma.

Reges Reseller-Interesse für die Fritzbox-Produkte von AVM.

Virtuelle Realitäten sind auch auf der Top 2017 Wirklichkeit!

Ingram-Hausmesse in München ist. Möge die Channel-Macht mit Dir sein.

Flüssige Kühlung.

Harmonisch wie die Orgelpfeifen: Claudia Huber-Völkl und Catherine Garnier (beide Ingram) mit Andreas Dahms und Matthias Hilbert (beide Xerox).

Bei HP wird von A4 bis zum Großformat gedruckt.

Gerhard Hollmeier (Ingram) staunt, wie akkurat Jana Eimann und Andreas Krautmann ihren Colani-Show-Truck in die Messehalle geparkt haben.

Voller Durchblick bei HPE.

