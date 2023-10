Über 100 Teilnehmer aus der IT-Systemhauslandschaft versammelten sich am 12. Oktober 2023 in Darmstadt, um sich auf dem Partnertag der ITQ GmbH über die aktuellen Entwicklungen in der Informationssicherheit zu informieren. Im Anschluss an die Veranstaltung fanden die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Unternehmens statt.

Partnertag im Darmstadtium

Die Veranstaltung im Darmstadtium, dem Wissenschafts- und Kongresszentrum der TU Darmstadt, bot spannende Vorträgen und Diskussionen rund um die Themen Informationssicherheit, KI sowie "Mental Health" und vermittelte praktische Tipps und Anwendungsbeispiele für Vertrieb und Marketing.

Christian Schneider, Geschäftsführer der ITQ GmbH, referierte zur Entwicklung der ITQ GmbH und stellte neue Produktideen vor, etwa zum Thema NIS2RL oder zur Erfüllung des DIN EN ISO 27001 Standards. Danach sprach Ingo Lücker, Geschäftsführer der ITleague GmbH, über "KI und Informationssicherheit" und zeigte dabei eindrucksvolle Beispiele der künstlichen Intelligenz.

Praxisnahe Workshops der Experten von ITQ beleuchteten die verschiedenen Aspekte der Informationssicherheit mit Themen wie Schutzbedarfsanalyse für KMUs, Erstellung von Richtlinien oder auch das Notfallmanagement. Andreas Pohl, Geschäftsführer der Pohl Consulting Team GmbH, führte die Teilnehmer durch die Herausforderungen der EU-Richtlinie NIS-2 sowie der deutschen Umsetzung (NIS2UmsuCG) und erklärte, wie ITQ mit Lösungen und Leistungen unterstützen kann.

"Von der Flugsicherheit zur Informationssicherheit"

Nach der Mittagspause startete die nächste Vortragsreihe mit der Keynote von Leila Belaasri, Berufspilotin und ehemalige Pressesprecherin der Vereinigung Cockpit, zum Thema "Von der Flugsicherheit zur Informationssicherheit". Die gebotenen Einblicke in die strukturierten Prozesse der Sicherheit im Flugverkehr waren geeignet, um sie für Notfall-Prozesse im eigenen Unternehmen zu adaptieren.

Mit weiteren Vorträgen von ITQ zu Vertriebsstrategien startete das Nachmittagsprogramm. Bobfahrer und Heilpraktiker Rolf Stockum sprach über die Bedeutung der Früherkennung von stressbedingten und psychischen Überlastungen. Als ehemaliger Leistungssportler in der Bob-Nationalmannschaft sprach er über die Früherkennung von stressbedingten Alarmsignalen des Körpers, den Umgang damit und wie man sie vermeiden kann.

Preise und Finale

Nach einer Podiumsdiskussion über Erfolge und Strategien von Partnern sowie alternativ einem Vortrag von Thomas Gruß, ISB der Schneider & Wulf GmbH, zum Thema "Cyber-Resilienz" fand die Verleihung der Glas-Pokale an die Preisträger in den Bereichen "Loyalty 2023", "Success 2023", "Performance 2023", "Website 2023" und "Auditor 2023" statt.

Um das 10-jährige Jubiläum gebührend zu feiern, lud die ITQ GmbH zu einer exklusiven Casino-Night ein. Hier konnten die Teilnehmer ihr Glück bei Roulette und Black Jack versuchen und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Die ITQ GmbH hingegen blickt zufrieden auf einen erfolgreichen Partnertag zurück.