Nicht nur Camper, Kleingärtner und digitale Nomaden wissen mittlerweile tragbare Stromspeicher zu schätzen. Auch bei professionellen Anwendungen im Handwer, der Landwirtschaft oder bei Wissenschaft und Prüfgesellschaften, die Outdoor- und Offgrid-Strom für Messungen benötigen, sind Powerstations gefragt. Mit den passenden Solarmodulen sind die Nutzer dann noch unabhängiger von stationären Stromquellen.

Bei hochwertigen IT-Geräten sind Finanzierungsmodelle mittlerweile weit verbreitet. Nun bietet das Mietportal Miete24 auch ein Mietmodell für Produkte des Powerstation-Pioniers Jackery an. Im Angebot sind aktuelle Modelle mit verschiedenen Kapazitäten und Nennleistungen, sodass für jedes Anwendungsszenario das passende Kraftpaket zur Verfügung steht. Neben der Pro-Serie führt Miete24 auch die Plus-Modelle mit den als langlebiger geltenden LiFePO4-Akkus und App-Steuerung im Portfolio.

Flexible Mietoptionen

Das Einsteigermodell Explorer 300 Plus in praktischer Rucksack-Größe dient beispielsweise Stromquelle für kleine Geräte beim Zelten, Picknick oder Outdoor-Fotoshooting. Währenddessen ist der kaskadierbare Explorer 1000 Plus mit einer Kapazität von 1.264 Wh, 2.000 Watt Dauerleistung und sieben Anschlussmöglichkeiten für elektrische Abnehmer der Begleiter beim Van-Camping. Wer besonders viel Energie und Wattleistung wünscht, greift zum Explorer 2000 Plus mit zwei Kilowattstunden und 3.000 Watt Dauerleistung.

Praktisch an der Mietoption ist laut Miete24 die Flexibilität, insbesondere bei den erweiterbaren Powerstations von Jackery: Stellen Nutzerinnen oder Nutzer fest, dass die Kapazität für das Einsatzszenario nicht ausreicht, können sowohl zum Explorer 1000 Plus als auch 2000 Plus die passenden Battery Packs mit jeweils 1.264,64 Wh bzw. 2.042,8 Wh hinzugemietet werden. So besteht beispielsweise auf der Baustelle die Möglichkeit, das Battery Pack draußen in der Sonne per SolarSaga Panel emissionsfrei zu laden, während die Powerstation drinnen elektrische Werkzeuge und Maschinen versorgt.

