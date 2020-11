Für Werner wird es vor allem darum gehen, die Marktposition von Ivanti in den Marktsegmenten "UEM" (Unified Endpoint Management) und "ESM" (Enterprise Service Management) voranzutreiben. Beide Bereiche stehen beim Ausbau des Neugeschäfts im Fokus des Softwareherstellers und Werner strebt hier ein kontinuierliches Wachstum in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) im zweistelligen Prozentbereich an. Die Erlöse in Mitteleuropa sollen signifikant zum Ivantis EMEA-Gesamtergebnis beitragen.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, setzt Werner auf ine enge Zusammenarbeit mit Ivantis' Vertriebspartnern in der Region. Gemeinsam mit ihnen möchte der Softwarehersteller die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden durch ein konsequent auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Lösungsportfolio erhöhen.

Karl Werner verfügt über eine fast 30jährige Berufserfahrung in der IT-Branche. Zuletzt war er ein Jahr lang als Director Sales DACH für den Datenbankspezialisten Crate.io tätig. Das Jahr davor leitete er das Partnergeschäft bei Workday, einem Anbieter für Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Von 2015 bis 2018 verantwortete Werner die OEM-Vertriebsaktivitäten des Business Intelligence- und Datenintegrationsspezialisten Qlik in Zentral-, Ost- und Südeuropa, im Nahen Osten und in Afrika. Davor war der Elektro- und Nachrichtentechniker unter anderem auch bei Hewlett-Packard beschäftigt.

Als neuer Country Manager DACH bei Ivanti löst Werner Holger Fischer ab, der diese Position ab Februar 2016 innehatte und im September 2020 zum Cloud-Spezialisten Snowflake gewechselt ist. In seinem neuen Job bei Ivanti setzt Werner auf eine Hands-on-Mentalität. "Ich freue mich darauf, auf Basis einer starken Sales-Kultur sowie auf Basis von Teamwork und wertorientiertem Verkaufen Veränderungen voranzutreiben."

Die Software-Lösungen von Ivanti helfen bei der Automatisierung von IT-Prozessen - durch Inventarisierung, zentrale Verwaltung, Absicherung und Wartung sämtlicher IT-Systeme im Unternehmen - von der Cloud bis zum Edge-Gerät. Im September 2020 hat Ivanti Mobile Iron, einen Anbieter von Enterprise Mobile Management-Lösungen, und Puls Secure, eienen Zero-Trust-Security-Spezialisten übernommen (ChannelPartner berichtete).

