Die im personellen Wachstum befindliche ECX international GmbH aus dem Hause IBM hat ihr Führungsteam zum 01. Juni 2017 mit Katja Albrecht als Chief Experience Officer erweitert. Albrecht soll sich dem Customer Experience widmen und ECX als Full-Service-Agentur besser am Markt platzieren. Weiterhin soll die Master of Business Administration das kreative und konzeptionelle Leistungsportfolio der Agentur ausbauen.

Albrecht gilt als detaillierte Marktkennerin und blickt auf Erfahrungen mit namhaften Agenturen wie UDG, Scholz & Friends, TBWA oder Saatchi & Saatchi zurück. Ihr Engagement hat führende Unternehmen bei der Umsatzsteigerung, Erhöhung von Bekanntheit und Markenwahrnehmung oder auch bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder unterstützt, erklärt ihr neuer Arbeitgeber.

Gerald Lanzerits, Geschäftsführer der ECX international GmbH, über den Neuzugang: "Wir können mit der Besetzung durch Katja Albrecht den strategischen, konzeptionellen und kreativen Bereich toll ausbauen. Dieser wird unsere Speerspitze sein, um am Markt weiter so erfolgreich agieren und wachsen zu können. Mit Katja haben wir eine charismatische Führungskraft für ECX.io gewinnen können, die den Markt und die kreative Szene in- und auswendig kennt." (KEW)