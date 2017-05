Mit Wirkung zum 1. April 2017 hat das Hamburger SAP-Beratungshaus Cpro Industry Projects & Solutions GmbH den Diplom-Kaufmann (FH) Klaus Sürken zum neuen Geschäftsstellenleiter in Bielefeld ernannt. Zusätzlich soll sich er 48-Jährige um den Ausbau des Vertriebs in der Region Ostwestfalen-Lippe sowie den Personalausbau in der Geschäftsstelle kümmern.

Sürken verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen SAP-Beratung, Projektleitung sowie Entwicklung von Branchenlösungen und ist seit Oktober 2015 als Logistik-Experte und Projektleiter bei der Cpro Industry tätig. Zuvor war der Vertriebsexperte 16 Jahre lang bei der Itelligence AG tätig, zuletzt als Senior Berater.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren geschätzten Mitarbeiter Klaus Sürken als Nachfolger für Kay Spangenberger gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen SAP-Erfahrung, seiner guten Vernetzung in der Region und seiner persönlichen Kompetenz passt er bestens ins Profil", erklärt Claudius Seja, Geschäftsführer der Cpro Industry. (KEW)