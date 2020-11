Die Entscheidung ist gefallen: Euronics und Expert werden ihre Kooperationsmesse KOOP 2021 gemeinsam virtuell durchführen. Im April 2019 hatten die beiden größten deutschen Verbundgruppen im Elektrofachhandel angekündigt, ab 2021 ihre Frühjahrsmessen zusammenzulegen. Unter dem Motto "Das Beste aus allen Welten" findet die KOOP nun vom 20. Februar bis 5. März 2021 in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin als virtuelles Format statt. Ursprünglich war die KOOP als Präsenzmesse in Berlin geplant. Aufgrund der aktuellen Situation haben sich Euronics, Expert und die Messe Berlin dafür entschieden, ein virtuelles Konzept umzusetzen. Die Kooperationspartner wollen damit ihrer sozialen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Verantwortung nachkommen und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Partner in den Vordergrund stellen.

Auf der virtuellen Kooperationsmesse werden die beiden Verbundgruppen ihre Jahresauftaktveranstaltungen und den kooperationseigenen Messeauftritt weiterhin eigenverantwortlich umsetzen. Für die Industrie- und Dienstleistungspartner, die sowohl bei Euronics als auch bei Expert ausstellen, wird es eine gemeinsame virtuelle "Messehalle" geben. Die Gesellschafter beider Kooperationen haben dort jeweils im Wechsel die Möglichkeit, die virtuellen Auftritte der Aussteller zu besuchen. Das KOOP-Motto "Das Beste aus allen Welten" soll dabei für die Expertise der drei an der Veranstaltung beteiligten Partnerstehen: Sowohl Euronics, Expert als auch die Messe Berlin konnten bereits Erfahrungen mit virtuellen Veranstaltungen sammeln und lassen diese nun gebündelt in die Planung der KOOP 2021 einfließen.

"Halten unser Versprechen gegenüber der Industrie"

"Gemeinsam mit Euronics und der Messe Berlin realisieren wir auch unter den aktuellen Umständen ein innovatives und effizientes Veranstaltungsformat", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Wir halten unser Versprechen gegenüber unseren Industriepartnern ein und bieten den Teilnehmern auch virtuell eine interaktive Kommunikations- und Informationsplattform. Ich freue mich darauf, unsere Erfahrungen aus unserer diesjährigen, ebenfalls virtuellen Hauptversammlung in die Planung einzubringen und gemeinsam darauf aufzubauen."

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG: "Natürlich hoffen wir, dass wir uns mit Mitgliedern und Industriepartnern bald wieder persönlich treffen und austauschen können. Doch zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verlegung der Messe ins Digitale der einzig richtige Schritt. Mit unserer virtuellen Summer Convention haben wir bereits positive Erfahrungen gemacht. Davon werden wir profitieren und mit Expert und der Messe Berlin haben wir starke Partner an unserer Seite, um gemeinsam ein Veranstaltungsformat zu entwerfen, das einer realen Messe in nichts nachsteht. Ich blicke mit großer Freude in Richtung Frühjahr."

Jens Heithecker, Direktor der Messe Berlin, erklärt: "Mit der IFA 2020 Special Edition, der Smart Country Convention Special Edition und der DMEA Sparks haben wir als Messe Berlin bereits mehrere Veranstaltungen mit starken digitalen Angeboten erfolgreich durchgeführt. Zusammen mit unseren Partnern sowie Expert und Euronics haben wir damit alle Erfahrungen und Kompetenzen zusammen, um ein für alle effektives und erfolgreiches digitales Veranstaltungsformat zur KOOP 2021 bieten zu können."