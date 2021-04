Gerüchte, dass sich der koreanische Elektronikkonzern LG aus dem Smartphon-Geschäft zurückziehen wolle, gab es schon länger. Zu übermächtig wurde in den letzten Jahren die Konkurrenz, vor allem aus China. Seit geraumer Zeit listeten Marktforscher wie Canalys die Marke auf dem weltweiten Smartphone-Markt nur noch unter "Others" (ChannelPartner berichtete). Das genügte wohl den ehrgeizigen Ambitionen der Koreaner nicht mehr. Nun hat LG das Ende der LG-Smartphones offiziell bestätigt.

Bis zuletzt hatte man bei LG versucht, mit interessanten Geräten jenseits des Smartphone-Mainstreams zu punkten. So wurde noch Ende 2020 das "Wing" vorgestellt. Ausgestattet mit einer drehbaren Oberseite konnten zwei Bildschirmen, die dann in T-Form angeordnet waren, genutzt werden (ChannelPartner berichtete). Doch auch das Wing konnte LG nicht den erhofften Erfolg im Smartphone-Geschäft zurückbringen. Man wolle sich nun aus dem "äußerst wettbewerbsintensiven" Segment zurückziehen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Abbau des Geschäfts soll bis 31. Juli 2021 erfolgen.

Die restlichen Bestände sollen noch abverkauft werden. LG hält sich aber bedeckt, wie lange es dann noch Service, Support und Software-Updates geben wird. Man werde dies je nach Region für einen "bestimmten Zeitraum" anbieten. Der Konzern will zur der Abwicklung des Smartphone-Geschäfts mit Lieferanten und Geschäftspartnern Zusammenarbeiten und Details auf lokaler Ebenen festlegen.

Ressourcen für neue Wachstumsfelder

Bei LG erhofft man sich nun, dass durch den Wegfall der Mobilfunksparte Ressourcen für Wachstumssegmente wie Komponenten für Elektrofahrzeuge, vernetzte Geräte, Smart Home, Robotik, KI und B2B-Lösungen sowie Plattformen und Dienstleistungen frei werden.

Ganz will man sich allerdings nicht aus dem Technologieumfeld verabschieden. Man werde weiterhin die Expertise im Mobilfunk nutzen um Technologien wie 6G weiterzuentwickeln. Dies soll auch der Wettbewerbsfähigkeit der anderen LG-Geschäftsfelder zugutekommen. Technologien, die in zwei Jahrzehnten des LG-Mobilfunkgeschäfts entwickelt worden sind, sollen beibehalten und auf bestehende sowie zukünftige Produkte angewendet werden.

