Mit der Umbenennung möchte das Unternehmen "sein Engagement für eine einfache IT-Verbindung von jedem Standort" dokumentieren. Auch ein neues Logo wurde entworfen.

Unter dem neuen Brand wird ab sofort nur noch eine einzige Anwendung und zwei Produkte vermarktet:

die IT-Support-Lösung GoTo Resolve

und die UCaaS-Anwendung (Unified-Communications-as-a-Service) GoTo Connect

Mit GoToResolve lassen sich IT-Systeme kleinerer und mittelständischer Unternehmen aus der Ferne verwalten. Ein dialogorientiertes Ticketing-System ist ebenfalls integriert. Darüber hinaus hilft GoToResolve beim Schutz der Endpunkte (PCs, Laptops, Chromebooks, Adroid- und iOS-Smartphones) vor Cyberbedrohungen und bei der Beseitigung von Sicherheitslücken auf diesen Endgeräten. Ferner hilft das Werkzeug beim Einrichten und Verwalten eine Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Systems. GoTo Resolve wird als Managed Service angeboten und soll laut Hersteller innerhalb weniger Minuten betriebsbereit sein.

Mit GoToConnect können Kunden rasch Online-Meetings aufsetzen, telefonieren und chatten. Auch Webinare und Online-Schulungen sind mit dem UCC-Service leicht realisierbar. Interaktionen von Website-Besuchern lassen sich direkt in Chats integrieren und filtern. Weitere Addons ermöglichen die Kommunikation in unternehmenseigenen Netzwerken (SD-WAN). Systemadministratoren können sich über Unregelmäßigkeiten in ihren IT-Systemen automatisch warnen lassen, so etwa beim Ausfall der TK-Anlage (Business Continuity).

Beide Produkte werden über ein gemeinsames Backend administriert und ähneln sich in der Benutzerführung.

Neues Partnerprogramm

Parallel zur Umbenennung und veränderten Produkte-Strategie hat GoTo auch ein neues Partnerprogramm angekündigt, um das globale Reseller-Netzwerk besser zu unterstützen. Die Prozesse zur Kunden-Akquise und Umsatzsteigerung sollen vereinfacht werden. Ferner verspricht GoTo, Distributoren, Managed Service Provider (MSPs) und Value Added Reseller (VARs) stärker als bisher bei Marketingmaßnahmen finanziell zu unterstützen.

GoTo unterscheidet zwischen folgenden Partnertypen:

Growth Channel-Partner (VARs und MSPs)

Integrationspartner (Technologie-Anbieter)

Alliance-Partner (Distributoren und globale Systemintegtoren)

Affiliate-Partnter (Tippgeber)

Hinzu kommen verschiedene Partnerstufen, die es GoTo erlauben, das unterschiedliche Engagement der Vertriebspartner adäquat zu honorieren.