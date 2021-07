Logpoint hat im Juni 2021 eine neue Location in 81671 München bezogen - im angesagten Werksviertel in der Nähe des Ostbahnhofs, in der Mühldorfer Straße 8. Und das sind die fünf neuen Mitarbeiter, die dort ihre Tätigkeiten aufgenommen haben:

Lea Noffz verstärkt Logpoints Inside Sales-Team der Region Mitteleuropa (Central EMEA und BeNeLux). Sie bringt Erfahrung als Inside Sales-Managerin DACH von Wallix mit. Davor war sie viereinhalb Jahre bei Ingram Micro beschäftigt.

Für bisher vakante Stelle der Marketing-Managerin konnte Sarah Klöckner gewonnen werden. Sie bekleidete die gleiche Position vorher bei dem Collaboration-Software-Anbieter Brainloop und bei Trend Micro. Klöckner soll sich nun um die Planung sämtlicher Marketing-Aktivitäten und Veranstaltungen bei Logpoint kümmern.



Das Technik-Team bekam Zuwachs durch Irakli Edjibia, der davor beim LogPoint-Distributor Tech Data arbeitete. Er wird bei dem SIEM-Anbieter als Sales Engineer tätig sein.

Von Entrust kommt Björn Brauer; er verstärkt Logpoints Sales-Team als Territory Account Manager. Djani Kovac, der neue Senior Client Business Manager SAP-Security, war vorher als Client Business Manager CEMEA bei dem Security-Hersteller Proofpoint tätig.

Pascal Cronauer, Regional Director Central EMEA & BeNeLux bei LogPoint freut sich auf das größere Team: "Mitten in einer der größten Krisen haben wir die Chancen erkannt und unsere Mannschaft in München ausgebaut. Das erfüllt uns und besonders auch mich mit Stolz, denn das Wachstum wäre ohne unsere langjährigen Partner in der Region nicht möglich gewesen. Wir wollen nun unsere Marktposition verbessern, mehr Kunden von uns überzeugen und unser Team weiter vergrößern."

