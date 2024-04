Matrix42 will sich als europäischer Marktführer für IT- und Enterprise Service Management etablieren. Mit diesem Ziel vor Augen hat es jetzt den aus Finnland stammenden Mitbewerber Efecte übernommen. Gleichzeitig wurde Niilo Fredrikson zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er war bisher CEO von Efecte. Die beiden Unternehmen werden weiterhin ihre jeweiligen Kunden und Partner betreuen und ihre Produkte weiterentwickeln, teilt Matrix 42 mit.

Fredrikson war seit 2018 der CEO von Efecte und zuvor in Führungspositionen bei weltweit tätigen Softwareunternehmen tätig - unter anderem zehn Jahre bei Microsoft. "Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen schaffen wir einen großen, starken europäischen IT-Marktführer", sagt Fredrikson. Er hatte 2018 auch die Expansion von Efecte in die DACH-Region angestoßen.

Al Monserrat, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Matrix42, erklärt: "Mit unserer großen Bandbreite an Kunden, unserer Präsenz in einer Reihe von Ländern, der erweiterten Produktpalette und einer tiefgreifenden Expertise in der Automatisierung von Services durch KI hat die neue Matrix42 in Europa ihre Führungsposition im Bereich IT- und Enterprise Service Management gestärkt."

CEO Thomas Fetten verlässt Matrix 42

Monserrat bedankt sich zudem "für die großartige Arbeit", die Thomas Fetten geleistet habe, der seit Februar 2023 CEO bei Matrix42 war. Das Unternehmen hatte Fetten von der Deutschen Telekom geholt, um die nächste Wachstumsphase vorzubereiten.

Niilo Fredrikson, der neue CEO von Matrix42, sagt zu seinem Amtsantritt: "Unsere Teams verfolgen jetzt das gleiche Ziel: Wir wollen das Unternehmen zum führenden europäischen Anbieter von Service-Management-Software machen." Kunden und Partner profitierten von den komplementären Produktangeboten, den starken Partnerschaften beider Firmen, sowie dem Service und der Unterstützung durch die Mitarbeiter."

"Mit dieser Fusion wird Matrix42 zum führenden europäischen Anbieter von IT- und Enterprise-Service-Management-Lösungen", sagt Thomas Mendel, Gründer und Geschäftsführer von Research In Action, zur Übernahme von Efecte durch Matrix42. "Kunden werden von einer erweiterten Präsenz in ganz Europa und einem breiteren, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen Produkt- und Lösungsportfolio profitieren."

