Für Electronicpartner (EP), das seine Fachmarktkette Medimax seit 2021 als Franchisemodell betreibt, ist es eine Bestätigung der in diesem Jahr ausgerufenen Expansionsstrategie: Am 6. November 2023 eröffnete ein neuer Medimax-Standort in der Großen Kreisstadt Borna, etwa 30 km südlich von Leipzig. "Die Marke Medimax wächst und stellt sich weiter erfolgreich für die Zukunft auf. Es freut uns besonders, dass unsere Mitglieder in große Projekte investieren und sich für den Handel vor Ort engagieren", erklärt Friedrich Sobol, der im EP-Vorstand für die Fachmarktlinie Medimax verantwortlich ist. Der neue Standort ist der Unternehmensgruppe M. S. Media Electronic zugehörig und somit der insgesamt zehnte Markt des Medimax Franchisepartners Marko Schulze.

Für ihn ist die Neueröffnung ein Meilenstein: "Seit Wochen arbeiten wir auf diesen Moment hin und haben den ehemaligen Euronics-Standort komplett renoviert und modernisiert." Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Markt setzt auf eine moderne Innenausstattung mit lokalem Bezug, elegantes Mobiliar und einladende Themenwelten. Auf rund 750 Quadratmetern bietet das Medimax-Team Produkte aus den Bereichen Haushalts- und Unterhaltungselektronik, sowie IT, Multimedia und Telekommunikation. Die Produktauswahl erstreckt sich dabei von High-End Geräten für Profis bis hin zu kostengünstigen, aber dennoch qualitativ hochwertigen Alternativen.

Bekenntnis zum Offline-Handel

Der Fachmarkt startet mit insgesamt neun Mitarbeitenden, die Marko Schulze allesamt von Euronics übernommen hat. Das Team wird sich zukünftig aber noch vergrößern und verjüngen, denn Nachwuchsförderung spielt bei Medimax eine große Rolle. "Als Arbeitgeber tragen wir unseren Teil zu einer funktionierenden Gemeinschaft vor Ort bei. Dazu gehört auch, junge Menschen beim Start in ihre berufliche Zukunft zu unterstützen", betont Marko Schulze.

Mit der Neueröffnung will er außerdem ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung persönlicher Beratung im Fachhandel setzen: "Kundenkontakt und Kundenbindung haben für uns Priorität. Am Point of Sale werden nach wie vor die meisten Verkäufe abgeschlossen. Zwar ist der Onlinehandel auch für uns ein wichtiges Standbein, jedoch merken wir immer wieder, dass die persönliche Beratung für Käuferinnen und Käufer sehr wichtig ist", betont der Inhaber. Neben einem breiten Sortiment und umfassender Beratung gehören auch Zusatzleistungen wie Lieferung, Montage und die Entsorgung von Altgeräten zum Medimax-Service. Darüber hinaus sind Finanzierungsmöglichkeiten sowie Garantie-verlängerungen Teil des Angebots.

Zur Eröffnung waren auch Vertreter aus der EP-Zentrale angereist, um persönlich zu gratulieren. "Medimax Borna ist optimal aufgestellt, um die Marke Medimax zukunftsweisend voranzutreiben. Wir beglückwünschen unseren Franchisepartner Marko Schulze zum neuen Abschnitt seiner Unternehmensgeschichte!", erklärte Vorstand Friedrich Sobol.