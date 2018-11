Direkt in der Eingangszone präsentiert der Medimax Markt in Dallgow ab sofort auf 100 Quadratmetern die neuesten Hardware-Trends im Mobilfunk. Eine separate Gesprächszone sorgt für eine entspannte Atmosphäre bei der Beratung und Klärung von Vertragsfragen. Die Medimax Mobile-Fläche wirkt optisch wie ein Shop-in-Shop soll dadurch viel Aufmerksamkeit beim Betreten des Marktes wecken. Neben einer hochwertigen Produktausstellung - die Präsentationsmöbel wurden für das Konzept neu angefertigt - ist die Beratungszone das Herzstück von Medimax Mobile.

Mit dem neuen Konzept will die EP-Fachmarktsparte die Rolle des Mobilfunks im eigenen Sortiment unterstreichen. In Dallgow, einem gut frequentierten Standort in Brandenburg, der mit rund 3.000 Quadratmetern einer der größten der deutschlandweit über 120 Märkte ist, hat Medimax die geeigneten Bedingungen für das Pilotprojekt gefunden.

» Amazon Cyber Monday Woche 2018 Zur Cyber Monday Woche 2018 ab dem 19. November 2018 wird Amazon über 1.000 Produkte stark reduziert anbieten. Amazon Cyber Monday Woche 2018

"Smartphones sind zur Schaltzentrale des modernen Lebens geworden. Ob Kontakte, Recherchen, Terminorganisation, Entertainment oder Bezahlen - der Alltag ist ohne Smartphone nicht mehr vorstellbar", ordnet Maxim Grönwoldt, Einkaufsleiter Mobilfunk bei Medimax, die Bedeutung der Produktgruppe ein. "Längst hat das Smartphone das TV-Gerät als 'Hero-Produkt' verdrängt und ist auch zum wichtigen Statussymbol für Verbraucher geworden. Dem werden wir bei Medimax auch auf der Verkaufsfläche gerecht."

Siehe auch: Medimax-Chef Frank Kretzschmar geht

Gute Beratung sei ein Kernversprechen von Medimax gegenüber dem Kunden. "In Dallgow haben wir bewusst für eine entspannte Atmosphäre gesorgt, damit die vier Mobilfunkspezialisten hier in Ruhe alle Fragen der Kunden klären können", führt Grönwoldt weiter aus. "Wir haben in Dallgow keinen Futurestore entwickelt, sondern ein schnell ausrollbares System, um das Potenzial der strategisch wichtigen Produktgruppe künftig auch in anderen Märkten noch effizienter zu heben." Sobald das Konzept in Dallgow etabliert sei, sei ein Roll-Out auf zunächst weitere 20 Standorte denkbar.

Sparhandy-Kooperation trotz Notebooksbilliger-Fusion

Interessant ist, dass Medimax bei der Zusammenstellung des Sortiments eng mit den Mobilfunkspezialisten der SH Telekommunikation Deutschland GmbH zusammengearbeitet hat. Die EP-Mobilfunktochter ist aus dem 2015 übernommenen Online-Händler Sparhandy entstanden.

Im Zuge der anstehenden Fusion will Medimax künftig auch einkaufsseitig mit Notebooksbilliger.de zusammenarbeiten. Beim Thema Mobilfunk bleibt man aber offensichtlich SH Telekommunikation treu. Vorstellbar ist auch, dass Notebooksbilliger.de künftig von dem großen Mobilfunk-Einkaufsvolumen des Sparhandy.de-Betreibers profitiert.