Für die Partner des auf Dokumentenscanner und Capture-Lösungen spezialisierten Fujitsu-Tochterunternehmens PFU war Mike Nelson immer das Gesicht der EMEA-Organisation. Während sich die japanische Führungsriege bei Partnerveranstaltungen vornehm im Hintergrund hielt, war Nelson derjenige, der vorgab, wo es im Partnergeschäft bei PFU lang ging.

Nun steht bei PFU EMEA ein Führungswechsel an: Hiroaki Kashiwagi wird neuer CEO und President. Er löst den scheidenden Präsidenten Toru Maki ab, der in den Ruhestand geht und in seine Heimat Japan zurückkehrt. Darüber hinaus tritt Mike Nelson, bisher Senior Vice President von PFU EMEA, zum 31. März 2021 von seinem Posten zurück.

Mike Nelson war über 30 Jahre bei PFU. Er wolle sich nun einer "neuen Herausforderung" stellen, heißt es in einer PFU-Mitteilung. "Ich verlasse ein großartiges Management-Team, das spannende Pläne verfolgt, das Unternehmen zu neuen Höhen zu führen. Vielen Dank an alle, die in den letzten 30 Jahren zu unseren vielen Erfolgen beigetragen haben", verabschiedet sich Nelson.

Kashiwagi wird neuer EMEA-Chef

Der neue Mann an der PFU-EMEA-Spitze, Hiroaki Kashiwagi, war bereits als Vice President Business Operations bei PFU EMEA tätig. Er verantwortete die Optimierung von Betriebsabläufen innerhalb des Unternehmens. Kashiwagi startete seine Karriere im Jahr 1989 bei Fujitsu, wo er verschiedene Positionen in den Bereichen Computer-Peripheriegeräte und IT innehielt. Zwischen 1995 und 2001 arbeitete er bei Fujitsu Nordic AB beziehungsweise Fujitsu Italia SpA mit einem Schwerpunkt auf Geschäftswachstum, ehe er 2003 zu PFU und schließlich 2017 zu PFU EMEA wechselte.

Kashiwagi will auf seinem neuen Posten als CEO und President auf dem "starken Fundament" aufbauen, das von Toru Maki und Mike Nelson gelegt wurde. "Mein Ziel ist es, unsere Partnerschaften weiter auszubauen und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die Anpassung an die sich schnell verändernden Arbeitswelt zu unterstützen", erklär der neue PFU-EMEA-Chef.

