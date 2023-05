Bereits am 1. September 2022 übernahm Kai Minnerup die Geschäftsführung des IT-Dienstleistes, seit Ende April 2023 fungiert er als alleiniger Geschäftsführer, denn Frank Hölscher hat sich sich aus der Geschäftsleitung zurückgezogen und plant von nun an die Weiterentwicklung des Unternehmens im Rahmen von strategischen Projekten und Kooperationen. Außerdem wechselt Jürgen Burger als Vertreter des PCO-Gesellschafters Klaus Hellmann von der Geschäftsleitung in den Beirat des Unternehmens, wo bereits Shannon Hellmann und Rolf Schwirz residieren.

Verjüngte des PCO-Geschäftsführung

Kai Minnerup bringt bereits viel Führungs- und Managementerfahrung aus der IT- und Telekommunikationsbranche zu PCO mit. Bis September 2022 war der 43-Jährige Mitglied der Geschäftsleitung bei der CompuGroup Medical und verantwortete dort Service-Geschäft verantwortete. Davor agierte als Bereichsleiter Services bei der Gotthard Informationssysteme GmbH. Von Dezember 2012 bis Oktober 2017 war Minnerup als Abteilungsleiter Technischer Support und Service bei dem regionalen TK-Provider EWE Tel beschäftigt. Nun freut er sich, "PCO mit einer klaren Vision erfolgreich weiterzuentwickeln".

Frank Hölscher ist bereits seit 31 Jahren bei PCO tätig. Er soll sich nun um den Aufbau neuer Geschäftsfelder und den Ausbau von Kooperationsnetzwerken bei dem Osnabrücker IT-Dienstleister kümmern. Dabei blickt er äußerst optimistisch in die Zukunft: "Mit unseren strategischen Geschäftsbereichen sind wir für den Wettbewerb in einem zukunftsorientierten Markt gut gerüstet. Wir wollen in den nächsten Jahren weiterhin wachsen, IT-Talente für uns gewinnen und weitere Marktanteile erschließen."

2021 hat die PCO GmbH & Co. KG fast 11,5 Millionen Euro erlöst, Ende des ersten Quartals 2023 beschäftigte der IT-Dienstleister 170 Mitarbeiter.



