Während Bechtle oder Cancom im ersten Quartal 2024 Umsatzeinbußen in Deutschland zu verkraften hatten, ist die Nagorro SE im ersten Jahresviertel hier zu Lande gewachsen: Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 sind die Inlandsumsätze um 13,5 Prozent auf 51,881 Millionen Euro gestiegen.

Nagarros weltweite Erlöse im ersten Quartal 2024 haben um 3,8 Prozent auf 238,294 Millionen Euro zugenommen, damit bleibt das Ziel der Umsatzmilliarde für 2024 durchaus realistisch. Der Gross-Profit des IT-Dienstleisters stieg um 19,8 Prozent auf 73,611 Millionen Euro an. Das bereinigte EBITDA-Ergebnis (Gewinn vor Zinsen, Steuern und sämtlichen Abschreibungen) verbesserte sich im Jahresvergleich von 31,411 auf 39,162 Millionen Euro. Der operative Cashflow stieg im ersten Quartal 2024 auf von 17,0 auf 25,9 Millionen Euro an. Gleichzeitig sank die Zahl der Beschäftigten netto um 145 auf 18.268.

Monika Gupta, Managing Director bei Nagarro, kann mit diesen Zahlen mehr als zufrieden sein: "Wir bleiben der bevorzugte Partner unserer Kunden für die digitale Transformation. Wir gehen davon aus, dass die Möglichkeiten für transformative Arbeit mit unseren Kunden zunehmen werden. Wir wollen sie dabei unterstützen, sich zu auf die Menschen ausgerichteten, digital orientierten Organisationen zu entwickeln."



