Nachdem der bisherige Expert-Vertriebsleiter Peter Zyprian seit Anfang des Jahres als Handelsbotschafter der IFA tätig ist, musste die Verbundgruppe eine Nachfolge finden, die nun in Form einer Doppelspitze umgesetzt wurde: Jan Hillebrand und Holger Pöppe (beide 47) sind bereits seit einigen Jahren in leitenden Funktionen im Vertrieb der Expert-Zentrale tätig: Jan Hillebrand als Abteilungsleiter Elektrohausgeräte und Holger Pöppe als Abteilungsleiter Unterhaltungselektronik. Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren haben sie in diesen Funktionen den Vertrieb von Expert maßgeblich weiterentwickelt und haben bedeutende Projekte wie den Super-E Selektiv-Vertrag oder das Expert Supply Chain Portal auf den Weg gebracht. Beide verfügen zudem über mehrjährige Industrieerfahrung im CE-Vertrieb und sind bestens in der Branche vernetzt. Jan Hillebrand und Holger Pöppe berichten in ihren neuen Funktionen direkt an Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE.

"Mit Jan Hillebrand und Holger Pöppe haben wir zwei neue Geschäftsbereichsleiter Vertrieb in Doppelspitze gefunden, die sowohl Expert als auch unsere Branche sehr gut kennen", sagt Stefan Müller zur Ernennung der beiden neuen Geschäftsbereichsleiter. "Durch ihre Expertise werden sie die Vertriebsabteilung unserer Expert-Zentrale zukunftsorientiert weiterentwickeln und so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Ich freue mich auf die weiterhin konstruktive Zusammenarbeit und wünsche beiden viel Erfolg in ihren neuen Funktionen." "Wir freuen uns auf diese Aufgabe, Expert gemeinsam im Markt vertreten zu dürfen und werden mit unseren motivierten Teams unsere führende Position im Elektrofachhandel weiter ausbauen", so Jan Hillebrand und Holger Pöppe.

Branchen- und zukunftsorientierte Vertriebsorganisation

Als neue Geschäftsbereichsleiter werden Jan Hillebrand und Holger Pöppe gemeinsam den Expert-Vertrieb leiten und dabei jeweilige Schwerpunktthemen verantworten. Holger Pöppe wird den Schwerpunkt auf die Steuerung des gesamten Consumer Electronics-, IT- und Telekommunikations-Warengeschäfts legen, während Jan Hillebrand neben der weiterhin bestehenden Verantwortung für das Elektrohausgerätegeschäft auch das Expert Family Entertainment sowie die Steuerung und Koordination der internen Schnittstellen zu Marketing, E-Commerce und Logistik innerhalb der Expert-Zentrale übernehmen wird.

"Die ganzheitliche Waren- und Lieferantensteuerung, vor allem bei übergreifenden Sortimenten, wird uns positive Impulse bringen, die wir gemeinsam nutzen werden", erklärt Holger Pöppe. "Viele Produktwelten wachsen über KI und smarte Vernetzung zusammen - dies gilt es auf die Gestaltung der Warensortimente und Umsetzung in den Expert-Fachgeschäften und -märkten zu adaptieren. Auf diese Aufgabe freue ich mich gemeinsam mit unseren Teams!" Jan Hillebrand ergänzt: "Wir wollen in Zukunft noch effizienter und homogener in der Durchsteuerung und Umsetzung von Kampagnen und der dafür relevanten Prozesse werden. Die Unterstützung und Begleitung unserer Gesellschafter bei der Umsetzung unserer Aktivitäten am Point of Sale, in der Werbung und im Verkaufsprozess treiben das Handeln unserer Vertriebs-Teams in der Expert-Zentrale an."