Wieder ein Wechsel auf der Position des Director Communications bei Microsoft Deutschland: André Pechmann folgt Lisa Steiner nach. Das ist bereits der dritte Wechsel in drei Jahren. Davor herrschte lange Zeit Kontinuität auf dieser Position: Von Juli 2006 bis November 2020 agierte Thomas Mickeleit als Kommunikationsleiter in der deutschen Niederlassung des Softwarekonzerns.

Pechmann kommt vom Microsoft-Partner Kyndryl, wo er seit 2022 die Unternehmenskommunikation in Deutschland geleitet hat. Mit seinem Team positionierte er den IBM-Spinoff in Deutschland. Davor arbeitete Pechmann sechs Jahre lang in der Kommunikationsabteilung von Autodesk - zuletzt als Brand Marketing & Communications Manager DACH. Seine beruflichen Erfahrungen in der PR-Branche sammelte er von 2007 bis 2016 bei unterschiedlichen Agenturen, unter anderem bei FischerAppelt, Emanate PR, Ketchum und Papenbusch Media.

» c.m.c. 2024 - channel meets cloud c.m.c. - channel meets cloud

Die Konferenz für IT-Dienstleister, Cloud Natives, MSP und CSP

17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

Benjamin Lampe, Senior Director Communications EMEA bei Microsoft, lobt seinen neuen Deutschland-Statthalter: "Wir freuen uns, mit André Pechmann eine Führungspersönlichkeit mit internationaler Erfahrung in der Kommunikation und umfangreichen Technologiekenntnissen gewinnen zu können. Er wird eine Schlüsselrolle für die strategische Weiterentwicklung unser Kommunikation von in Deutschland einnehmen. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund des größten Investitionsprogramms in unserer 40-jährigen Geschichte in Deutschland."



Mitte Februar 2024 kündigte Microsoft an, über drei Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren in Deutschland investieren zu wollen - vor allem in neue Rechenzentren, in Cloud- und KI-Infrastruktur.



Mehr zu Microsoft:

Cloud-Kapazität in Deutschland verdoppelt

3-Milliarden-Invest in Deutschland

Für Azure IoT Central geht es vorerst weiter

Boom dank Cloud und KI



Mehr Personalmedlungen aus der IT-Branche