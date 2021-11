SAP will zu seinem 50. Firmenjubiläum im kommenden Jahr ein neues Aktien-Beteiligungsprogramm für die Belegschaft auflegen. Dafür stellt der Konzern 100 Millionen Euro zur Verfügung. "Wir wollen damit echte Wertschätzung für unsere Belegschaft ausdrücken und zu unserem Jubiläum nicht nur warme Worte bieten", zitiert die Rhein-Neckar-Zeitung den SAP-Deutschland-Personalchef Cawa Younosi.

Das Programm ermöglicht es SAP-Mitarbeitern weltweit in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres, sich bis zu zehn Prozent ihres Gehalts in SAP-Aktien auszahlen zu lassen, auf die sie einen Rabatt von 80 Prozent erhalten. "Beschäftigte, die für 1.000 Euro Aktien kauften, bekämen somit von SAP Aktien im Wert von 800 Euro hinzu", schreibt das Blatt.

Ein ähnliches, bereits laufendes Beteiligungsprogramm räumt "nur" einen Rabatt von 40 Prozent ein. "Wir verdoppeln zum Jubiläum also unser Angebot", erklärt Younosi gegenüber der RNZ. An den Kauf der Aktien seien keine Bedingungen gebunden. Der Bonus könne also gleich in Bares verwandelt werden. In der Vergangenheit hätten bei ähnlichen Programmen allerdings 70 bis 80 Prozent der Mitarbeiter die Aktie langfristig behalten. Zuletzt hatte SAP vor knapp einem Jahr im Zusammenhang mit den Belastungen durch die Corona-Krise für die Belegschaft ein Beteiligungsprogramm mit einem Volumen von 50 Millionen Euro aufgelegt.

