Neukunden können die E-Mail-Security-Lösung des deutschen Anbieters NoSpamProxy derzeit deutlich günstiger bekommen. Sie informieren dazu ihren IT-Dienstleister oder einen der bereits registrierten Partner von NoSpamProxy über ihren Bedarf. Der registriert das E-Mail-Security-Projekt dann bis 8. März 2022 über das Partnerportal von NoSpamProxy - und falls er selbst nicht Partner von NoSpamProxy ist, kann er sich gleich mit registrieren. Damit der Rabatt gewährt wird, muss die Bestellung vom Partner bis zum 30. Juni 2022 erfolgen.

"Wir sind sehr stolz darauf, als einziger Hersteller bereits zum fünften Mal in Folge als Champion im unabhängigen User-Ranking für Security Solutions ausgezeichnet worden zu sein", sagt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. "Die Freude darüber wollen wir mit unserer großen Rabattaktion gern teilen. Eine Spitzenlösung 'Made in Germany' für einen Top-Preis - das sollte eigentlich auch den letzten Zweifler überzeugen, jetzt in die Sicherheit seines Unternehmens zu investieren."

Das Professional User Rating: Security Solutions 2022 (PUR-S 2022) von Techconsult bewertet Produkte im Bereich Security nach einem umfassenden Kriterienkatalog. Das Rating ist unabhängig und herstellerneutral und basiert auf dem Feedback von Kunden und Nutzern, die die Lösungen einsetzen. NoSpamProxy ist als einziges Produkt in der Nutzerbewertung zum fünften Mal als "Champion" ausgezeichnet worden. Besonders gut wurde die Lösung von den befragten Nutzern bei Funktionsumfang, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit bewertet.

Im Rahmen der Rabattaktion kann sowohl der Neukauf von NoSpamProxy-Server-Suite-Lizenzen als auch der Neukauf von Jahresverträgen für den Cloud-Service NoSpamProxy Cloud mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren vergünstigt bezogen werden. Die Kombination mit laufenden Rabattaktionen, etwa Sonderkonditionen für den Public Sector oder Competitve-Upgrades ist nicht möglich.

Mehr zum Thema

Net at Work erweitert E-Mail-Schutz aus der Cloud

Michael Neef und Alexander Seidel leiten Vertrieb von NoSpamProxy

ADN nimmt NoSpamProxy ins Portfolio

NoSpamProxy via Nordanex erhältlich