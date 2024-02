Google bietet diverse experimentelle Tools. Ein relativ neues ist dabei NotebookLM - im Grunde eine simple, Browser-basierte Notiz-App. Das Besondere: Googles hauseigene Gemini-KI bildet ihr Herzstück. Damit kommt NotebookLM für verschiedene Anwendungsfälle in Frage. Zum Beispiel:

den Inhalt länglicher Dokumente prägnant zusammenfassen.

Erkenntnisse aus mehreren Dokumenten zu einem bestimmten Thema extrahieren.

Informationen, die beispielsweise im Rahmen von Recherchen anfallen, zusammenführen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie erste Schritte mit NotebookLM gehen. Dabei ist zu beachten, dass das experimentelle Google-Tool derzeit ausschließlich volljährigen Google-Workspace-Labs-Benutzern mit Wohnsitz in den USA zur Verfügung steht - zumindest offiziell. Da es sich um ein Produkt in der frühen Betaphase handelt, kann die Performanz von NotebookLM zudem von Fall zu Fall variieren.

Die NotebookLM-Grundlagen

Das erste Notizbuch erstellen

Ein Notebook (Notizbuch) in NotebookLM kann eine oder mehrere Notizen enthalten. Jedes erstellte Notebook repräsentiert ein Projekt, an dem Sie arbeiten und enthält entsprechende, projektbezogene Informationen.

Ein neues Notebook zu erstellen, funktioniert einfach und intuitiv - inklusive Benennung ist das mit wenigen Mausklicks erledigt. Sobald Sie das neue Notebook abspeichern, wechselt NotebookLM in den Arbeitsbereich.

Quellen hinzufügen

Um Textquellen für die Analyse zu NotebookLM hinzuzufügen, suchen Sie im Bereich "Sources" (Quellen) nach dem großen Plus-Symbol. Ein Klick öffnet ein Popup-Fenster, das Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um Textquellen einzubinden:

Dokumente hochladen, die in Google Drive gespeichert sind.

PDF-Dateien uploaden, die lokal gespeichert sind (PDFs über Google Drive hinzuzufügen, ist nicht möglich).

In die Zwischenablage kopierte Informationen (inklusive Links) einfügen und editieren.

Hinzugefügte Quellen werden im linken Bereich des Workspace in Form von Karten angezeigt. Pro Notebook können Sie derzeit bis zu 20 verschiedene Quellen anlegen - mit jeweils maximal 199.999 Wörtern. Bilder, Videos, komplexe Tabellen oder Diagramme werden von NotebookLM nicht unterstützt.

Laut Google werden die hochgeladenen Informationen übrigens nicht zu KI-Trainingszwecken verwendet. Dennoch warnt der Suchmaschinenriese ausdrücklich vor Urheberrechtsverstößen sowie davor, persönliche oder sensible Daten für Experimente mit NotebookLM zu nutzen.

NotebookLM-Notizen erstellen und managen

Auch für die Notizen innerhalb eines Notebooks gibt es eine Obergrenze: Bis zu 1.000 Notes dürfen Sie jeweils hinzufügen. Das funktioniert über die selbsterklärende Schaltfläche im oberen rechten Bereich ("Add note"). Eine - klickbare - Karte für eine neue Notiz wird nun angezeigt.

Sobald Sie auf die neue Notiz klicken, öffnet sich ein Fenster über dem Arbeitsbereich. Das können Sie entweder manuell mit Text befüllen oder im Copy-Paste-Verfahren.

Sie können Notizen jederzeit aufrufen und bearbeiten. Um sie zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger in die rechte obere Ecke der Karte und setzen einen Haken. Ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche befördert die Notiz ins digitale Nirvana. Das gleiche Vorgehen funktioniert auch mit mehreren Notiz-Karten parallel.