Die NTT Data Deutschland GmbH, mit Hauptsitz in München, eröffnet in Erfurt bereits ihren neunten Standort. Hier soll die deutschlandweite Entwicklungsarbeit für die Cloud-Lösung Altemista verstärkt werden, einer Plattform zur digitalen Transformation. Bis zu 25 Entwicklerinnen und Entwickler werden in dem im Start-Up-Stil konzipierten Büro tätig sein. Zudem sollen von dort aus neue Kunden gewonnen werden.

Altemista ist ein globales Produkt von NTT Data, dessen Weiterentwicklung von internationalen Teams vorangetrieben wird. Das Büro in Erfurt soll daher sowohl mit den anderen deutschen und europäischen Standorten, als auch mit dem Headquarter in Japan zusammenarbeiten. Ein zentraler Ort für das neue im Start-Up-Stil konzipierte Büro sei in Erfurt bereits gefunden worden.

Gute Anbindung an die bestehenden Niederlassungen

"Erfurt wird ein strategisch wichtiger Standort", betont Ralf Malter, der für Erfurt zuständige Geschäftsführer von NTT Data Deutschland. "Thüringen hat eine spannende Hochschullandschaft mit verschiedenen IT-Fakultäten, zudem sind unsere anderen Standorte von Erfurt aus hervorragend zu erreichen."

"Das Büro wird ein kommunikativer und offener Raum für kreative Entwicklungsarbeit", fügt Malter hinzu. "Wir wollen unseren künftigen Erfurter Kolleginnen und Kollegen hier viel Raum für Kreativität, Konzentration, Offenheit und Dialog bieten. Der Arbeitsplatz soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern und motivieren."

"Die Nachfrage nach professioneller IT-Unterstützung ist ungebrochen und beflügelt unser Geschäft", erklärt Swen Rehders, CEO von NTT Data Deutschland. "Allein in diesem Jahr haben wir über 200 neue Kolleginnen und Kollegen im Team begrüßen können. 2019 wollen wir weiter kräftig wachsen."