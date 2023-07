Bei der Nfon AG wird derzeit die Unternehmensführung neu ausgerichtet. Die Umstrukturierung des Cloud-Kommunikationsanbieters soll Nfon wieder auf Wachstumskurs bringen, höhere Profitabilität erzielen und ihre Rolle im europäischen Markt stärken. Um dies zu erreichen, werde die Führung an die künftige Unternehmensstruktur angepasst, heißt es weiter aus der Zentrale.

Innovativer in die Zukunft

Im Zuge dieser Veränderungen soll die Vorstandsposition des CTO neu besetzt werden. CEO Patrik Heider übernimmt zusätzlich die Aufgaben des CFO in Personalunion. Die Funktion des CMO wird in den Vertrieb integriert und nicht neu besetzt. Die neuen Namen oder wie genau das angekündigte erweiterte Führungsteam aussehen soll, wurde noch nicht kommuniziert. Der bisheriger Nfon-CEO Klaus von Rottkay fungiert derzeit "nur" noch als Mitglied des Vorstands und wird das Unternehmen "bald" verlassen.

CEO Patrik Heider erklärt: "Der Aufsichtsrat der Nfon AG hat beschlossen, den Vertrag mit Jan-Peter Koopmann nicht zu verlängern. Um die Umsetzung geplanter Änderungen bestmöglich zu unterstützen, hat Jan-Peter Koopmann die umgehende Freistellung vorgeschlagen, was vom Aufsichtsrat der Nfon AG akzeptiert wurde. Der Aufsichtsrat dankt Jan-Peter Koopmann für seinen Einsatz und die erbrachten Erfolge in den vergangenen 14 Jahren und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."

Zurück zum Erfolg

"Es ist an der Zeit, die Unternehmensorganisation von Nfon an die eines modernen Software-Unternehmen anzupassen und sicherzustellen, dass die Bereiche Sales & Marketing, Produktmanagement und Entwicklung, aber auch People & Culture, jetzt eine entscheidende und zukunftsweisende Rolle in der Organisation erhalten. Deshalb werden sie Teil des neuen, erweiterten Führungsteams der Nfon AG", sagt Heider zu den Zukunftsplänen.

"Nur mit der richtigen Struktur sind wir in der Lage die Bedürfnisse unserer Kunden effizient umzusetzen und künftig der Customer Centricity noch mehr Bedeutung beizumessen", erklärt Heider ergänzend. "Auf dieser Basis von operativer Exzellenz werden wir eine nachhaltige Profitabilität erzielen und Nfon wieder in die Rolle des Innovators, der im schnelllebigen Markt für Cloud-Kommunikation mit technologischen Innovationen Impulse setzt, zurückführen."