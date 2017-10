Sophos

Der Security-Anbieter Sophos hat sein europäisches Marketing-Team umstrukturiert und in der DACH-Region ausgebaut. Denis Brendelberger wechselt von der Regionen Eastern Europe und Nordicsals als Channel Executive in das Channel Marketing der Region DACH. In dieser Position soll er gezielte Co-Marketing-Maßnahmen mit Wachstumspartnern durchführen. Er unterstützt Sebastian Fine, der weiterhin das gesamte Marketing für die Distributoren in Deutschland steuert. Brendelbergers Stelle wird nun neu besetzt. Die Leitung des DACH-Field-Marketing-Teams übernimmt künftig Daniela Stolz.

zur Meldung

Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Sophos baut sein Marketing-Team in der DACH-Region aus. Die operative Team-Führung übernimmt die neue Senior Marketing Managerin Daniela Stolz. Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Der US-amerikanischer Security-Spezialist Tanium hat Olav Strand als Regional Vice President Central Europa verpflichtet. Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Backup-Anbieter Datto eröffnet sein erstes Büro in Deutschland. Neuer Channel Development Manager in Frankfurt ist Jürgen Stelter. Personalmeldungen der Kalenderwoche 39/2017

Thomas Feil ist neuer Channel Director bei Veritas. Er soll das Partnergeschäft in der Region Zentraleuropa ankurbeln.

Tanium

Olav Strand ist seit Juli 2017 Regional Vice President Central Europa bei Tanium. Er kommt von IPsoft, wo er als Managing Director EMEA Central tätig war. Bei Tanium möchte Strand u. a. spezialisierte Security-Reseller in der DACH-Region gewinnen.

zur Meldung

Datto

Der Backup-Anbieter Datto eröffnet sein erstes Büro in Deutschland. Geschäftsstellenleiter Klaus Kahle hat nun im September 2017 Jürgen Stelter als Channel Development Manager eingestellt. Stelter verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im ITK-Channel und war vor seinem Wechsel zu Datto unter anderem in führenden Positionen bei Seagate und Quantum Storage tätig.

zur Meldung

Veritas

Thomas Feil ist der neue Channel Director bei Veritas. In seiner neuen Position soll der Channel-Manager relevante Programme für den Veritas-Channel entwickeln und koordinieren sowie das Partnergeschäft in der Region Zentraleuropa stärken. Feil war zuletzt als Vice President of Global Channel Sales bei der Kontron AG beschäftigt und verantwortete dort die Entwicklung und Implementierung eines weltweiten Go-to-Market-Modells für den Channel.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 38/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.