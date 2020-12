Petra Salvador ist bereits seit Januar 2017 bei Macmon Secure tätig. In den vergangene vier Jahren gelang es ihr in Österreich ein breites Netzwerk von aktiven Vertriebspartnern aufzubauen: "Jetzt verfügen wir im österreichischen Markt über sehr gute Partner, die das Thema Netzwerksicherheit bei ihren Kunden aktiv platzieren. In vielen Security-Projekten ist Macmon NAC (Network Access Control) mittlerweile ein zentraler Bestandteil", berichtet die frischgebackene Country Managerin Österreich.

Laut Salvador interessieren sich österreichische Kunden aktuell besonders für die Kernkompetenzen von Macmon NAC, um sich schnell eine Übersicht über die in ihren Netzwerke vorhandenen Endgeräte zu verschaffen: "Es kommt bei unseren mittelständischen Kunden sehr gut an, dass unser Netzwerkzugangskontrollsystem modular aufgebaut und zu vielen IT-Security-Lösungen von Drittherstellern kompatibel ist. In meinen Gesprächen werden auch unsere vielzähligen Technologiepartnerschaften positiv bewertet, da das die Investitionssicherheit erhöht. Deshalb bin ich von einem weiteren Ausbau unserer Marktanteile in Österreich überzeugt."

Ihre Karriere in der IT-Branche startete Petra Salvador 1987 bei Computer 2000 (heute: Tech Data). 1994 ging sie zu Actebis Peacock (heute: Also), bevor sie zwei Jahre später die Fronten wechselte - von der Distribution in die Software-Branche. Ihre erste Station war dort Attachmate (heute: Micro Focus). Vor ihrem Eintritt bei Macmon 2017 arbeitete Salvador zwölf Jahre lang als Vertriebstrainerin und selbständige New Business Development Managerin.