Die Vorbereitungen der physischen Messe liefen auf Hochtouren, doch der Schutz und die Gesundheit der Ausstellenden, Fachhändler:innen und Mitarbeiter:innen hat für die KOOP-Partner oberste Priorität. Dies hat zur aktuellen Entscheidung geführt den physischen Messepart abzusagen. Nach etlichen internen Abwägungen sei somit aufgrund der nicht planbaren Gesamtsituation und der sehr dynamischen Entwicklung der Inzidenzzahlen die Entscheidung gefallen, die Präsenzmesse in Berlin nicht durchzuführen, heißt es von den Veranstaltern. Auch wenn ein physisches Zusammenkommen nach fast zwei Jahren Pandemiegeschehen das präferierte Veranstaltungsformat aller Beteiligten gewesen wäre, sei dies angesichts der aktuellen Inzidenzen nicht mehr tragbar. Doch mit Blick auf die Erfahrungen der letzten zwei Jahre sei man sich sicher, dass eine virtuelle Veranstaltung mit einer umfassenden Kommunikation im Rahmen von Workshops und Messeangeboten ersatzweise erfolgreich funktionieren werde.

Nun blicken die Veranstalter Expert, Euronics und Messe Berlin mit Zuversicht auf die IFA vom 2. bis 6. September 2022 in Berlin und gehen davon aus, dort das persönliche Treffen in diesem Jahr nachholen zu können. Und der nächste Termin für die Kooperationsmesse KOOP steht auch bereits fest: Vom 18. bis 21. Februar 2023 soll die KOOP 2023 in Berlin stattfinden. Alle Kooperationspartner sind zuversichtlich, dass das Pandemiegeschehen in einem Jahr eine Präsenzveranstaltung zulässt und die KOOP dann im ursprünglich geplanten Format durchgeführt werden kann.

"Intensive Vorarbeit soll nicht umsonst sein"

"Natürlich ärgern wir uns, dass wir unsere Präsenzmesse KOOP in Berlin erneut nicht durchführen können", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender von Expert. "Bei all dem Herzblut und der Begeisterung für die gemeinsame Veranstaltung ist die Enttäuschung bei allen Partner:innen sehr groß, aber die Gesamtverantwortung, die wir Partner der KOOP gegenüber allen Teilnehmenden tragen, lässt uns unter den gegebenen Rahmenbedingungen keine andere Möglichkeit." Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, ergänzt: "Wir bedauern es sehr, dass wir unsere Mitglieder sowie Industriepartner nicht zu einem persönlichen Austausch auf der KOOP 2022 begrüßen können. Doch unsere intensive Vorarbeit der letzten Monate soll nicht umsonst sein: Im Rahmen einer digitalen KOOP 2022 werden wir trotzdem wie geplant gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Industriepartnern das Warengeschäft treiben und uns optimal für die kommenden Monate aufstellen."

Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group& IFA Executive Director, lenkt den Blick bereits in die Zukunft: "Unser Team hat mit Freude, Herzblut und Engagement an der Vorbereitung der Messe gearbeitet, eine großartige Messehalle mit der Industrie geplant - umso mehr schmerzt die Absage. Wir nehmen jetzt all die Ideen und Vorarbeiten mit ins nächste Jahr, für eine erfolgreiche KOOP 2023."