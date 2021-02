Pilkku Aasma wechselt nach zwei Jahrzehnten in verschiedenen Märkten und Führungspositionen bei Microsoft nun zu Citrix. Zuletzt leitete sie dort den Bereich Small, Medium & Corporate Customer in Deutschland und verantwortete zuvor unter anderem die 40.000 Microsoft-Partner in Deutschland. Darüber hinaus arbeitete sie in verschiedenen Verkaufs- und Vertriebspositionen in Europa.

Bei Citrix soll Aasma die Digital Workspace Skills der Partner vertiefen und diese dabei unterstützen, Remote Work voranzutreiben. Sie übernimmt den Posten von Daren Finney, der zum COO für den weltweiten Citrix Channel befördert wurde. Beide berichten an Bronwyn Hastings, Senior Vice President Worldwide Channel Sales and Ecosystem.

Umfangreiche Erfahrung mit Cloud-Prozessen

„Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Führung großer Cloud-Transformationsprozesse, wird Pilkku eine große Rolle dabei spielen, unsere Umstellung zur Cloud zu beschleunigen“, kommentiert Bronwyn Hastings, SVP Worldwide Channel Sales and Ecosystems bei Citrix. „Sie wird sich darauf fokussieren, Partnerschaften zu stärken, einen verkaufsorientierten Channel aufzubauen sowie die Ökosysteme mit strategischen Partnern zu erweitern, um ein ganzheitliches Angebot für Kunden in der EMEA-Region bereitzustellen.“

„2020 war ein außergewöhnliches Jahr, das die Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und Mitarbeitern auf die Probe gestellt hat - besonders in den Aspekten, wie wir arbeiten, zusammenwirken und einander unterstützen“, sagt Pilkku Aasma, VP Partner Sales EMEA bei Citrix. „Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Remote Work müssen wir auch 2021 die Digitalisierung weiter vorantreiben.“