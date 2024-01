Am besten funktioniert Nachhaltigkeit im Unternehmen, wenn die Maßnahmen aus der Belegschaft kommen und von ihr akzeptiert und getragen werden. Beim Büroartikelversender Printus haben daher erstmals sechs Auszubildende eine Weiterbildung der IHK zu Energiescouts absolviert.

Monika Mahlbacher, Sustainability Managerin ist in der Printus Gruppe für das Thema Nachhaltigkeit zuständig und sieht im Energiescout-Programm der IHK die ideale Möglichkeit, um Auszubildenden an das Thema Energieeffizienz heranzuführen: "Junge Menschen für das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern und zu sensibilisieren ist uns als Unternehmen sehr wichtig", bekräftigt sie.

Workshops bei der IHK

So besuchten sechs Auszubildende aus dem Bereich Informationstechnologie verschiedene Workshops, in denen sie Grundkenntnisse über Energieerzeugung erlangten und Möglichkeiten der Effizienzsteigerung technischer Anlagen sowie betrieblicher Abläufe im Allgemeinen kennenlernten. Der wichtigste Teil der Qualifikation bestand darin, das Wissen in der Unternehmenspraxis anzuwenden und eigene Energieeffizienzprojekte durchzuführen. Anschließend wurden die Projekte im Unternehmen vor Vertretern verschiedener Fachabteilungen präsentiert.

Die Vorschläge der frischgebackenen Energiescouts reichten von Optimierungspotenzialen des Druckluftnetzes und des Heizungssystems über Energiesparmöglichkeiten am Arbeitsplatz bis zur umweltverträglichen Mobilität. "Das Engagement unserer Auszubildenden ist für Printus eine große Bereicherung, die Präsentationen haben uns sehr beeindruckt", berichtet Mahlbacher. Durch das Knowhow der Energiescouts könne man langfristig im ganzen Unternehmen energieeffizientes und nachhaltiges Handeln fördern.

Da das interne Feedback zum Energiescout-Programm durchweg positiv ausfiel, hat Printus für den kommenden Herbst die erneute Teilnahme an dem Programm angekündigt.

