Für Tobias van Wickeren, seit April 2024 Commercial Director Partner Sales bei Ricoh Deutschland, sind strategische Partnerschaften die Basis des Erfolgs: "Gerade in der aktuellen Phase der digitalen Transformation sind wir mehr denn je auf starke Partner angewiesen, um unsere Kunden auf ihrem individuellen Weg der Transformation optimal begleiten zu können", betont der Manager.

Beim diesjährigen Partner Innovation Day von Ricoh in Köln hat sich der Hersteller mit seinen Partnern getroffen, um sich über neue Trends und Innovationen im Portfolio in den Bereichen Office Print, Communication und Application Services auszutauschen. "Zusammenarbeit und Innovationskraft sind seit jeher tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert, daher freue ich mich sehr, dass der Partner Innovation Day nicht nur die herausragende Arbeit unseres Partner-Ökosystems in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern wir auch unsere gemeinsamen Erfolge feiern und unsere gemeinsame Zukunft weiter aktiv vorantreiben konnten", erklärt van Wickeren.

Abgerundet wurde das vielfältige Programm durch eine Workshop-Reihe zu den Trendthemen Cyber Security, E-Rechnung mit RIDX und KI im Dokumenten-Workflow, die den Teilnehmern wertvolle Tipps aus und für die Praxis bot.

Welche Fachhandelunternehmen und Systemhäuser die begehrten Ricoh Partner of the Year Awards 2024 gewonnen haben, lest Ihr auf der zweiten Seite: