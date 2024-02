Die we speak fluent cx GmbH wurde erst im Januar 2022 gegründet, mittlerweile zählt das Beratungsunternehmen fast schon 40 Mitarbeiter. Sie alle kommen entweder selbst von Anwenderunternehmen, von Salesforce direkt, sowie von anderen Software- und Beratungshäusern. Zum Dienstleistungsportfolio von fluent:cx zählen:

Bestandsaufnahme der Lage beim Kunden

detaillierte Analyse und Beratung

Implementierung der neuen Lösungen

Integration in die Bestandssysteme der Kunden

das Erbringen von Managed Services

Schulungen

Im Dezember 2023 bekam die we speak fluent cx GmbH den "Rising Star Award" von SalesForce überreicht. Damit ehrt der Softwarehersteller den "Newcomer des Jahres" unter seinen Vertriebs- und Beratungspartnern. Auch die neue Eigentümerin der we speak fluent cx GmbH, die Salesfive GmbH, erhielt einen Award von Salesforce - den des "Partners of the Year".

Nach der Übernahme des kleineren Salesforce-Partners beschäftigt Salesfive nun über als 320 Mitarbeiter aus 41 Ländern an zehn Niederlassungen in der DACH-Region: München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hattingen (NRW), Nürnberg, Wien und Zürich.

Gemeinsam mit fluent:cx erhofft sich Alexander Bartels, Managing Director von Salesfive, das Potenzial der Digitalisierung auf Basis der Salesforce-Technologien vollständig auszuschöpfen: "Durch den Zusammenschluss können wir unsere Kompetenz auf die Medienbranche erweitern sowie die Expertise zur Marketing-Cloud vertiefen und damit das Fundament für weiteres Wachstum legen."

Christoph Cuquemel, Geschäftsführer von fluent:cx, fügt hinzu: "Der Zusammenschluss mit Salesfive eröffnet uns die Möglichkeit, die bei unseren Kunden bestehenden Salesforce-Lösungen an Fremdapplikationen anzubinden und ihre Geschäftsprozesse besser digital abzubilden. Als Teil der Salesfive-Unternehmensgruppe können wir zusätzlich synergistisch agieren und maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen anbieten", so Cuquemel weiter.

Die 2016 gegründete Salesfive GmbH hat bereits mehr als 850 Digitalisierungsprojekten bei bekannten Unternehmen und bei "Hidden Champions" des deutschen Mittelstands durchgeführt.



