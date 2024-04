Salesforce hat anlässlich seiner in München Station machenden World Tour die Ernennung von Alexander Wallner zum neuen Deutschland-Chef und CEO der Region Zentraleuropa bekannt gegeben. Wallner soll ab Anfang Mai die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten.

Salesforce zählt Zentraleuropa und insbesondere Deutschland eigenen Angaben zufolge zu den Kernmärkten in der EMEA-Region. Gerade die Mischung aus Weltkonzernen und Hidden Champions im Mittelstand biete viel Potenzial für die Transformation in das Zeitalter künstlicher Intelligenz, verlautete von Seiten des Cloud-Anbieters. Daten bildeten dabei die Basis für die KI-Transformation eines jeden Unternehmens.

Wallner spricht von einem hohen Nachfrage-Momentum für KI-Lösungen und die Data Cloud. Viele Betriebe sähen sich jedoch mit der Herausforderung konfrontiert, auf ihre Daten vollumfänglich zugreifen zu können, um dadurch eine solide Basis für den KI-Einsatz zu schaffen. Hier will Salesforce mit seiner Data Cloud den Hebel ansetzen. Anwenderunternehmen könnten damit sämtliche Daten systemunabhängig harmonisieren und erhielten so eine solide Datenbasis für die Nutzung von generativer KI.

Salesforce verspricht regelkonformen Datenschutz

Salesforce verspricht seinen Kunden ein sicheres, den strengen europäischen Datenschutzregeln entsprechendes Daten-Handling. Durch den Einstein Trust Layer lasse sich ein sicherer LLM-Einsatz gewährleisten, bei dem Unternehmensdaten nicht nach außen abfließen oder dafür genutzt werden, um diese LLMs zu trainieren. Anfang März 2024 hatte Salesforce zudem seine Hyperforce EU Operating Zone angekündigt - eine eigens eingerichtete EU-Cloud, mit der Salesforce die Datenschutzbedenken seiner Kunden ausräumen und ihnen mehr Kontrolle bieten möchte.

Auf dieser Basis soll der neue Deutschland-Chef die Salesforce-Geschäfte hierzulande weiter vorantreiben. "Ich freue mich, dass wir Alexander Wallner für unser Team in der strategisch wichtigen DACH-Region gewinnen konnten", sagte Lori Steele, President und CRO Europe, Middle East and Africa. Wallner blickt auf 27 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zurück, davon über 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem bei NetApp. Zuletzt war Wallner CEO von PlusServer, einem deutschen Public-Cloud-Anbieter.

Die Fußstapfen, in die Wallner bei Salesforce tritt, sind allerdings groß. Er folgt auf Joachim Schreiner, der viele Jahre lang die Salesforce-Geschäfte in Deutschland geleitet hatte. Schreiner hatte 17 Jahre bei dem SaaS-Anbieter gearbeitet und war im Herbst 2023 als weltweiter Chief Revenue Office zum Berliner Startup Parloa gewechselt.