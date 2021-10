Cato Networks hat von Investoren in einer weiteren Finanzierungsrunde noch einmal 200 Millionen Dollar bekommen. Damit erhöht sich das insgesamt in den SASE-Vorreiter investierte Kapital auf 532 Millionen Dollar. Der Firmenwert steigt der Bewertung der Investoren zufolge auf 2,5 Milliarden Dollar an. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Die Finanzierungsrunde wurde von Lightspeed Venture Partners angeführt. Erhöht haben ihr Engagement die Investoren Greylock, Aspect Ventures / Acrew Capital, Coatue und Singtel Innov8.

Shlomo Kramer, Cato-Networks-Mitgründer und CEO, der bereits zu den Vätern von Check Point und Imperva gehörte, hat seine Beteiligung ebenfalls erneut aufgestockt. "Cato ist bei der SASE-Transformation an vorderster Front dabei," erklärt Kramer. Große Unternehmen setzen auf Cato als ihr globales Netzwerk um bei Betrieb und Kosten von den Vorteilen von Catos bewährter und reifer SASE-Plattform zu profitieren. Cato erweitert seine Service-Fähigkeiten, seine globale Präsenz und seine Sales- und Marketing-Teams schnell, bewahrt sich aber seine einzigartige DNA, in der Agilität, Einfachheit und unkompliziertes Geschäftsgebaren festgeschrieben sind, die Kunden und Partner so an uns schätzen".

Cato Networks im Channel in der DACH-Region

Aber auch im Channel hat Cato Networks einiges vor. Der Anbieter sieht sein SASE-Portfolio als gute Möglichkeit für Partner, sich auf den Umstieg der Unternehmen in die Cloud einzustellen und auch unter den neuen Vorzeichen relevant zu bleiben. Mit der mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde angestrebten Expansion sollen nicht nur zusätzliche, durch Partner vermarktbare Services hinzukommen, sondern auch das weltweite Netzwerk ausgebaut werden, auf dessen Grundlage Partner ihren Kunden dann Services anbieten.

In Deutschland hat Cato seine Position im Channel erst kürzlich durch einen Distributionsvertrag mit Sysob gestärkt. Personell hatte der Anbieter mit Michael Woduschegg, der Österreich und die Schweiz betreut, und Johan van den Boogaart als Regional Sales Director für die DACH-Region schon im vergangenen Jahr die Grundlagen für eine Expansion geschaffen.

Seit Juni 2021 ist zudem mit Willibald Inderst ein Channel Account Manager für die DACH-Region an Bord. Inderst kam von Pulse Secure (das von Ivanti übernommen wurde), wo er zuletzt Partner und Territory Acccount Manager CEE war. Frühere Stationen von Inderst waren die Stelle als Channel Account Manager bei Varonis und als Major Channel Account Manager bei F5. Damit bringt er umfassende, regionale Channel-Erfahrung in das Unternehmen ein.

Zu den weiteren Plänen und den Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Channel-Partner informiert Cato Networks auch im ChannelPartner Workshop "Security-Strategien bewerten" am 11. November, für den sich interessierte Vertreter von Resellern, Systemhäusern und IT-Dienstleister kostenlos anmelden können.

Mehr zum Thema

Wie sich SASE und MDR ergänzen

Was Sie über SASE wissen sollten

Medialine AG integriert SASE