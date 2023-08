Gegenüber 2021 erhöhte die Scaltel-Gruppe ihre Umsätze von 58 auf 75 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis stieg auf 7,6 Millionen Euro, was zu einer EBIT-Marge von 10,1 Prozent führt, im Vorjahr waren es noch 9,5 Prozent.

Verantwortlich für diese erfreuliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 war die sehr gute Auslastung im Geschäftsbereich Managed Infrastruktur und die steigende Nachfrage nach IT-Sicherheitsdienstleistungen in dem von Scaltel betriebenen Security Operation Center (SOC).

Denn bei der Überwachung ihrer Datenströme vertrauen immer mehr mittelständische Firmen, aber auch Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und öffentliche Auftraggeber, auf das Know-how der IT-Security-Experten von Scaltel. In dem SOC überwachen IT-Spezialisten rund um die Uhr sämtliche Datenbewegungen der Scaltel-Kunden und helfen ihnen damit, ihre IT-Infrastruktur effizient vor Cyberangriffen zu schützen. "Mittlerweile betreuen wir bereits über 50 Unternehmenskunden über unser SOC, mit stark steigender Tendenz", sagt Robert Ihler, Geschäftsführer der Scaltel Gruppe GmbH.

Diese zunehmende Nachfrage nach externen IT-Security-Services lässt sich auch sehr gut mit dem Fachkräftemangel bei den Kunden erklären. "Davon profitieren wir natürlich sehr. Egal, ob Hardware oder Software: In allen Branchen kommen verstärkt unsere innovative Servicekonzepte zum Einsatz. So helfen wir unseren Kunden, einen stabilen und sicheren Betrieb Ihrer IT-Infrastrukturen sicherzustellen", so Ihler weiter.

Das gesunde Wachstum der Scaltel-Gruppe

Die Scaltel Gruppe zählt zu den führenden Managed Service Providern in Deutschland, was auch eine von ChannelPartner durchgeführte Umfrage unter den Kunden aller deutschen MSPs belegt. Mittlerweile ist der 1992 gegründete IT-Dienstleister mit Niederlassungen in Neuss und Wiesbaden auch in Hessen und in NRW vertreten und beschäftigt dort insgesamt 275 Mitarbeiter.

Über die guten Ergebnisse der Gruppe freut sich Geschäftsführer Ihler natürlich sehr: "Dass wir zum 30-jährigen Bestehen mit dem besten Jahresergebnis aller Zeiten im operativen Geschäft abschließen konnten, das ist unter den schwierigen Rahmenbedingungen ein wirklich toller Erfolg und eine großartige Teamleistung." Mit den Tochtergesellschaften in den Marktsegmenten "Smart Building", Datenschutz, IT-Security und IT-Infrastruktur sieht sich Ihler in den Wachstumsmärkten derzeit sehr gut positioniert.



