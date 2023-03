2022 hat Semperis eine von KKR angeführte Serie-C-Finanzierungsrunde mit über 200 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Geld will der Anbieter von Security-Produkten rund um Active Directory nun unter anderem nutzen, um rasch in Europa zu expandieren. Zum Portfolio der israelisch-amerikanischen Firma gehören unter anderem ein Produkt für Identity Threat Detection and Response (ITDR) sowie Produkte für Cyber-Recovery.

Unter anderem plant Semperis, seine Mitarbeiterzahl im Laufe dieses Jahres zu verdoppeln. Teil dieser Personal-Offensive ist die Beförderung von Christophe Laakmann. Er ist ab sofort für den Aufbau des Channels in der EMEA-Region und des dazugehörigen, internen Teams zuständig.

Dazu kann Laakmann auf Erfahrungen im Vertrieb aufbauen, die er bei Unternehmen wie Splunk, CA Technologies, VMware and Symantec erworben hat. Frühere Stationen waren bei dem von HP übernommenen Mercury Interactive, Micro Focus und dem französischen Dienstleister Sopra Steria. Zu Semperis kam er bereits im September 2022 und war dort seitdem für Channels und Alliances in der Region "South EMEA" zuständig.

Das in den USA bestehende Channel-Programm von Semperis umfasst unter anderem die Bereitstellung qualifizierter Leads, Vertriebsunterstützung und Trainings. Der Anbieter setzt auch dort bei der Vermarktung seiner Produkte vollständig auf den indirekten Vertrieb. Es soll nun auch in Europa umgesetzt werden.

Neben seinen kommerziellen Produkten bietet Semperis auch das Anbieter des Community-Tool Purple Knight an. Es erlaubt Nutzern von Active Directory und Azure Active Directory mittels eines Security-Assessment mögliche Schwachstellen ihrer Infrastruktur aufzudecken. Es ist damit eine gute Möglichkeit für Partner, mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen.

Um seine Präsenz in Europa zu verstärken, hat das Unternehmen bereits im Herbst 2022 Oliver Keizers zum Area VP für Zentraleuropa ernannt. Keizers erweiterte damals die bis dahin vor alle aus David Liebermann, VP EMEA, bestehende Unternehmensführung von Semperis im EMEA. Wichtigste Aufgaben von Keizers sind es, die Anzahl der Kunden und Partnern in Europa zu erhöhen sowie zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.