Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH arrangierte für anspruchsvolle Kunden und Partner ein Event zum Thema Konferenzraumlösungen von Dell. Die Präsentation fand im Kölner Design-Hotel „The Qvest“ statt, wo die Football-Mannschaft Cologne Crocodiles den geladenen Gästen lautstark einen original „Huddle“ vorführten.

Kernstück der Dell-Systeme sind die 55, 75 oder 86 Zoll großen Displays mit 4K- beziehungsweise Full HD-Auflösung, welche optional auch als Touch-Screen-Ausführung zu haben sind. In einem speziellen Einschub ist genug Platz für einen Dell OptiPlex Micro PC und für die Übertragung sorgt ein passendes Audio-Video-System. Geeignet sind die Lösungen in der größten Variante für Konferenzen mit bis zu 16 Personen.

Neben der Hardware von Dell war die Vorführung des Collaboration Tools Microsoft Teams ein weiterer Punkt. Damit können Cloud-Anwendungen aus Office 365 wie SharePoint, Planner, Streams oder Outlook gebündelt und andere Apps eingebunden werden. So sei ein cloudbasierter Arbeitsraum realisierbar, in dem Teammitglieder alle anfallenden Aufgaben gemeinsam erledigen können, so der Distributor.

Im Unterschied zum Huddle auf dem Spielfeld, bei der die Mannschaft die Köpfe zusammensteckt, um den nächsten Spielzug abzustimmen, sind beim Konferenzraumsystem von Dell die Beteiligten meist nur virtuell anwesend.

„Das spart mehrfach Ressourcen und es steigert die Effizienz von Meetings”, erläutert Oliver Weiß, Experte des Competence Centers Dell Technologies bei Siewert & Kau. „Zeit und Kosten für Anreise und Aufenthalt entfallen, obendrein gestaltet sich die Arbeit von Projektteams oder der Austausch von Führungskräften eines Unternehmens, die an unterschiedlichen Orten arbeiten, mit Business Huddles flexibler und schneller.“

Neben dem Konferenzraumsystem zeigte Siewert& Kau neue PC-Hardware von Dell. Hier zog vor allem der Latitude 7400 das Interesse auf sich, das kleinste Premium-Notebook aus der Business-Klasse des texanischen Herstellers.

