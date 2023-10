Aufgaben automatisieren Oft wiederkehrende Aufgaben können Sie weitgehend automatisieren. Das spart Zeit und schont Ihre Nerven. Mit Power Automate Desktop von Microsoft, der Nutzern von Windows 10 und 11 kostenlos zur Verfügung steht, lassen sich Automatisierungsschritte einfach zusammenklicken oder Maus- und Tastaturaktionen aufzeichnen. Einen guten Einstieg in die Möglichkeiten von Power Automate vermittelt Microsoft. Einige Beispiele für Flows lassen sich direkt übernehmen und anpassen. Ein weiterer praktischer Helfer ist Autohotkey, eine kostenlose Open-Source-Script-Sprache, mit der Sie ganz einfach Ihre eigenen Makros programmieren können. Das Beenden und (Neu-)Starten von Windows organisieren Sie mit dem Autoshutdown Manager. Damit fährt der PC beispielsweise herunter, wenn über einen festgesetzten Zeitraum keine Mausoder Tastatureingaben erkannt werden. Mit Phrase Express verwalten Sie beliebige Textbausteine und fügen diese ganz nach Bedarf auf Mausklick oder per Hotkey am Rechner beispielsweise in Mails oder Dokumente ein. Auch das macht Sie im Alltag produktiver.