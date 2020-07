Der IT-Sicherheitshersteller Securepoint mit Sitz in Lüneburg und der Karlsruher IP-Telefonie-Spezialist Starface vertiefen ihre Zusammenarbeit. Im Zuge der erweiterten Kooperation erhalten die Partner des jeweils anderen Unternehmens bevorzugt Zugriff auf interessante Angebotspakete, die ihnen den Einstieg in die Vermarktung der "fremden" Produkte erleichtern sollen.

Zeitgemäß sind beide Bundles, da sie in Kombination helfen, die aktuell wichtigen Fragen nach Sicherheit und Qualität für den modernen PC-Arbeitsplatz und mobiles Arbeiten zu beantworten, versprechen die beiden Hersteller.

Securepoint-Partner erhalten als Starter-Bundle die IP-Telefonanlage Starface Compact inklusive drei User-Lizenzen, der Teilnahme an einem zweistündigen Starface-Webinar sowie das IP-Telefon Snom D385 Black Edition.

Das Bundle für Starface-Partner besteht aus der für kleine Unternehmen ausgelegten NextGen UTM-Firewall "Black Dwarf" von Securepoint mit 10-Benutzer-Lizenzen für ein Jahr, den als Webinaren angebotenen Schulungen zum Securepoint UTM Certified Operator (Silber Level) sowie zum Securepoint Mobile Security Certified Engineer (Gold Level), jeweils inklusive Zertifikat. Außerdem verspricht Securepoint Händlern umfassenden persönlichen Hersteller-Support und gibt als deutscher Hersteller eine "No Backdoors"-Garantie.

In der Praxis wird die UTM-Firewall von Securepoint zwischen Internetanschluss und Starface-Telefonanlage geschaltet. "Alle Daten sind so geschützt und die Umsetzung von Quality of Service dank Securepoint NextGen UTM-Firewall kein Problem mehr", erläutert Jörg Hohmann, Marketing Director bei Securepoint. Mobile Geräte lassen sich mit Securepoints Cloud-basierter Mobile Security von Partnern für deren Kunden vollständig verwalten. Außerdem lässt sich der Starface Mobile Client mit einem Klick auf die Smartphones ausbringen.