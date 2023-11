Bereits 2003 hat der Shopware-Partner ZweiPunkt die Tochterfirma Easy-Tecs gegründet. Aus dem oberbayerischen Oberbergkirchen 80 Kilometer nordöstlich von München vertreibt der Online-Händler Netzwerk- und Speicher-Equipment - unter anderem von Qnap, WD, Synology, Lancom und Seagate. 2019 hat dann der ZweiPunkt-Geschäftsführer Christoph Hofer die 1999 in seinem Heimatort Ilmenau in Thüringen gegründete Exomium GmbH übernommen. Als Netzwerkspeicher-Spezialist bietet die zweite ZweiPunkt-Tochter Storage- und Server-Lösungen für gewerbliche Kunden.

Nun hat sich die ZweiPunkt-Gruppe zu 50 Prozent an der ESA GmbH beteiligt. Dieser Online-Händler aus Speyer in der Pfalz versorgt private und gewerbliche Kunden in der DACH-Region mit Sicherheits- und Überwachungstechnik, also mit Kameras, Alarmanalgen, Rauch- und Bewegungsmeldern. Laut Hofer steigt die Nachfrage nach derartiger Technik derzeit im Business- und Privatumfeld besonders stark an. Und deshalb übernimmt nun Christoph Hofer die strategische Weiterentwicklung der von Bogdan Tamasan geleiteten ESA GmbH.

Nach Ansicht des ZweiPunkt-Geschäftsführers lassen sich durch die Zusammenführung der Themenbereiche und Expertisen beider neue interessante Projekte realisieren. Zwischen den ZweiPunkt-Töchtern Easy-Tecs und Exomium einerseits und der der ESA GmbH andererseits gäbe es schon jetzt große Überschneidungen bei bestehenden Auftraggebern. Vor allem Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor würden schon jetzt Einzellösungen aller ZweiPunkt-Tochter-Firmen nutzen.

"Ich freue mich enorm, mit der ESA GmbH einen der renommiertesten deutschen Spezialisten für das Thema Überwachungssicherheit und Alarmsysteme in unserer Unternehmensgruppe begrüßen zu dürfen", erklärt Christoph Hofer. "Der Erfahrungsschatz der gut ausgebildeten ESA-Mitarbeiter beschert uns einen Vorsprung auf diesem Zukunftsmarkt." Auch ESA-Chef Bogdan Tamasan freut sich über seinen neuen Investor: "Unser kontinuierliches Wachstum bekommt jetzt einen kräftigen Schub, sodass wir europäisch durchstarten können."

Und sogar Vertreter der in ZweiPunkt-Online-Shops vertretenen Marken begrüßen das Investment. Dale Chen, Vice President Europe von Qnap, sieht große Potenziale: "Lösungen für Videoüberwachung sind ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios. Kompetente Partner wie Easy-Tecs und Exomium unterstützen unsere Kunden dabei, KI-Applikationen, Back-up Systeme mit einer Vielzahl von Storage Hardware zuverlässig in Betrieb zu nehmen. Wir freuen uns, dass mit der ESA GmbH ein weiterer Partner künftig auf unsere Lösungen setzen wird."

Rainer Kozlik, Director Sales Central & Eastern Europe von Seagate betont: "Wir freuen uns, dass wir die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Easy-Tecs GmbH und der Exomium GmbH jetzt auch auf den Bereich Datenspeicher für Videoüberwachung ausweiten können."