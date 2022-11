Der NAS-Hersteller Synology bringt einen weiteren WLAN-Router auf den Markt. Wie bereits beim RT6600AX handelt es sich beim neuen WRX560 eigentlich um ein Triband-fähiges Modell. Er unterstützt aber nur die in Europa nicht zugelassen 5,9 GHz. Hierzulande setzen die Regulierungsbehörden auf das 6-GHz-Band. Damit lässt sich der WRX560 nur als Dualband-Router nutzen.

Ausgestattet ist er mit einer Quad-Core-CPU Mit 1,4 GHz, 512 MByte DDR3-Speicher, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss für das WAN sowie drei Gigabit-Anschlüssen und einem 2,5 GBit/s schnellen Anschluss für das LAN. In der Summe erreicht der WRX560 bis zu 3.000 MBit/s. 600 MBit/s stammen aus dem 2,4-GHz-Bereich, die restlichen 2.400 MBit/s aus dem 5-GHz-Band.

Die weitere Ausstattung soll vor allem Familien mit Kindern ansprechen. So lassen sich mit dem WRX560 etwa Zeiten für die Internetnutzung festlegen und der Zugriff auf nicht jugendfreie oder gewalttätige Webseiten beschränken. Außerdem ist es möglich, über die Verwaltungsoberfläche nachzuverfolgen, wie viel Zeit im Internet verbracht wurde und ob es zu Versuchen kam, "unangemessene Websites zu besuchen".

Das bisherige Router-Portfolio, das aus den Modellen RT6600ax, WRX560, RT2600ac und MR2200ac besteht, will Synology weiter anbieten. In Verbindung mit einem anderen WLAN-Router des Herstellers lässt sich der WRX 560 auch als Access Point (AP) einsetzen. Der UVP soll bei etwa 250 Euro liegen. Nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope befindet sich der WRX560 derzeit bei Also und TD Synnex im Zulauf.

